車CAM直擊│拖頭德士古道大暴走　連撼5車逃去　司機於青衣被捕

網上流傳一條車CAM片段，疑從一輛在葵涌葵福路與德士古道交界停燈的貨車拍攝。片段可見，當時由楊屋道出德士古道一方的路口疑轉綠燈不久，大約放行了約10秒，一輛沿德士古道往青衣方向行駛的拖頭連吉拖架，突然駛至上址十字路口，卻未有停車繼續駛出。此時，一輛由楊屋道駛出擬直行前往葵福路的小巴收掣不及，車頭撼向拖架；而一輛由楊屋道右轉德士古道往青衣方向之的士，亦被拖頭撞毀。

就片段所見，拖頭未有停下繼續前行，而涉及事件的小巴，被撞至車頭方向90度右轉，意外後一直溜前，直至撞向鄰線另一輛貨車的車身，始變成慢溜，地下滿佈車身碎片。而片段顯示，車禍發生時間為9月29日下午1時44分。

警方就事件回覆指，警方接獲報案時間為29日下午1時30分。意外一共涉及6輛汽車，當中包括兩輛的士、貨車、小巴、私家車及中型貨車（即涉案拖頭）。警方表示，據報，該輛中型貨車沿德士古道往葵青交匯處行駛，至德士古道及葵福道交界時，懷疑與一輛的士及一輛小巴相撞，小巴其後懷疑再撞向一輛貨車。

中型貨車繼續行駛，行駛至場德士古道近德高中心對開時，懷疑再與一輛的士相撞，的士疑被撞向一輛私家車。中型貨車事後逃去。救援人員接報到場，發現53歲姓樊小巴司機胸痛， 頭部、腳部流血受傷，由救護車清醒送往瑪嘉烈醫院治理。69歲姓梁中型貨車司機，其後於青衣區被捕。案件列作「交通意外有人受傷 - 肇事後不顧而去」跟進。警方指，小巴司機受傷，不適宜提供酒精測試；而其餘涉事司機包括中型貨車司機，均錄得零度。