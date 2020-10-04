大嶼山三級歷史建築佛泉寺被爆竊　慘失百年歷史酸枝傢具

大嶼山三級歷史建築佛泉寺被爆竊，被偷去有百年歷史的酸枝傢具。被爆竊的地方為佛泉寺的佛廳客堂，用於招呼客人，惟佛泉寺現時無僧人居住，故毗鄰的鹿湖精舍負責人間中會幫忙管理。據鹿湖精舍負責人指，前日（2日），她發現佛泉寺用於鎖門的鐵枝呈屈曲狀，她當時未起疑心，今午（4日）再到上址查看，發覺無法開門，經循另一扇門入內後，發現客堂一片凌亂，滿地經書及香灰，並發現一些酸枝傢具及香爐被偷走。她指酸枝傢具製於百年前，自1933年佛泉寺落成後，便一直擺放在寺內。對於古董酸枝傢具被盜大感心痛，盼警方能協助尋回。警方指上址有一張床、四張椅子、一張桌子及兩個香爐不見了，損失總值約14.1萬元。

根據古物諮詢委員會資料，位於大嶼山鹿湖鹿湖村的佛泉寺於1933年創立，是僧侶居住的隱修院。1930年代，英國紳士許士德在佛泉寺許願，願望成真後皈依佛門，並將一幅木牌匾獻給佛泉寺。直至1960 年代，佛泉寺曾有多名僧尼持修。至近年，佛泉寺已沒有僧人居住靜修，由毗鄰的鹿湖精舍負責人協助打理。佛泉寺於2010年1月由香港古物古蹟辦事處評級確定為三級歷史建築。

鹿湖精舍負責人透露，被爆竊的地方為佛泉寺的佛廳客堂，用於招呼客人。今年7月4日，有善信欲到佛泉寺拜佛，當時客堂內一切安好。至前日，負責人再到佛泉寺查看，發現用於鎖門的鐵枝屈曲，當時她未起疑心。至今午2時許，她欲入內檢查時，發現無法開門，遂於另一扇門進入廳堂，驚見估計在百年前製造、由1933年起擺放在佛泉寺的酸枝傢具不翼而飛，估計價值逾十萬元；另有兩個分別價值500元的香爐亦不見了，爐內香灰被倒在地上。此外一個蚊帳曾被人掀過，整個佛堂被人翻箱倒篋，一地經書。她懷疑被人爆竊，於是報警求助。

上月村內另一廟宇亦遇竊

負責人又指，上月18日下午時份，鹿湖村另一廟宇亦發生失竊案，當時該廟宇的負責人未有鎖門，僅到旁邊另一間屋處理事務片刻，未料到有賊人竟光天化日入屋偷竊，偷走一個袋，內有銀行卡、身份證及現金。她指，鹿湖村村長在事發後，曾提醒小心門戶，沒想到最終自己會遇上同類事件，希望能找回被偷走的傢具。她亦估計犯人是古董行家，才懂得到寺廟偷走貴重酸枝木傢具，懷疑對方會在黑市或運回內地出售圖利。

警方於今日（4日）下午2時許，接獲大嶼山深屈道上羌山鹿湖一廟負責人報案，指上址有傢俬不見了，懷疑上址遭爆竊。警方接報到場調查，經初步點算後，發現上址有一張床、四張椅子、一張桌子及兩個香爐不見了，損失總值約14.1萬元。經初步調查，案件列爆竊，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。