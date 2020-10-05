蘇屋邨14歲男生墮樓亡　單親母黯然認屍　學校為師生提供輔導

上周三（9月30日）一名姓姚14歲男生於長沙灣蘇屋邨住所墮樓身亡，遺下單親母獨過中秋節。今日（5日），姚媽媽黯然前往辦理認屍手續。 死者生前為九龍塘一間band 1中學中三學生，今日該校王校長回覆《香港01》稱，學校師生對事件感到悲痛，當日得知事件後，立即派兩名社工及老師探望姚媽媽，為她提供情緒支援及陪伴。

警方檢走死者背囊。（余睿菁攝）

王校長透露，過去4日雖為公眾假期，但學校並沒有鬆懈，事發當晚已聯絡與死者相熟的同學及家長，為他們提供情緒輔導；假期中，學校亦再逐一聯絡中三的兩班同學及家長，邀請他們返校出席家長會，解答家長的疑慮及擔心，為他們提供輔導。王家長又指，今日早上亦向全校交代事件，同場亦有學校社工、教育心理學家為他們提供輔導。王校長稱，除了學生外，學校亦為老師提供輔導及安慰。

被問及男生被沒收手機一事，王校長表示，學校有校規，需容許學生帶手機回校，但不能在課室內使用，而現階段主要工作是為師生提供支援，讓全校一同堅強面對。

姚媽媽早前接受訪問時透露，兒子是一個智商超過130的資優生，惟近年因沉迷手機遊戲「王者榮耀」，成績一落千丈。姚母稱，事發當日，曾於早上10時半收到老師電話，稱沒收了兒子手機，放學後兒子被發現墮樓亡，姚媽媽認為事件屬於不幸，不能怪責老師沒收手機。