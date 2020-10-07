水警海關聯合反走私　檢1,250萬元貨物　一人被捕

水警聯同海關於本周一（5日）展開聯合反走私行動，拘捕一名44歲姓黃男子，檢獲市值約1,250萬元貨物，包括海味、化妝品、多肉植物等，是過去3年以來首次破獲植物走私案。 另外，海關稱，今年至今已破獲58宗走私案件，檢獲貨品總值為3億8千5百萬元，拘捕172人，較去年及前年的走私案有上升趨勢，「10月已經破獲3億幾元（貨物），比去年全年超過百分之一百。」

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水警小艇分區指揮官周信偉稱，過往三星期執法人員收到線報，懷疑於香港西面水域有走私活動發生，人員經調查，於周一當晚在香港西面水域進行佈署，人員於當晚11時許，見到一艘10米長的快艇由西面海岸線駛入龍鼓灘對開水面，當時船上有4部高馬力舷外機，輸出可達到過千匹，因而引起執法人員注意。龍鼓灘對開水面當時交通繁忙，有大量工程船行駛或靠泊，快艇利用此複雜的水面情況，藏在躉船附近作遮掩。

與此同時，執法人員發現一輛5.5噸的密斗貨車沿稔灣路駛至龍鼓上灘倒頭位置，附近有10名男子從草叢出現，走上貨車已板，將貨物搬上快艇。埋伏的執法人員立即展開行動，犯案人士察覺異樣立即跳上快艇，朝內地水域駛去，水警立即展開追截，惟由龍鼓上灘對開水面駛離香港邊界，不足兩海浬，快艇成功逃脫。岸上有執法人員成功將44歲貨車司機當埸拘捕，並在車上檢獲78箱貨物。

檢獲的300棵植物約值300萬元，相信多肉植物來自南美洲、蘭花來自日本，單株價錢由過千元至3、4千元不等。（陳諾希攝）

海關海域調查組指揮官張國賢稱，是次檢獲的貨品市值1,250萬，貨品可分成5類，包括320公斤海味，約值120萬；25萬件電子產品，市值700多萬元；6,800件護膚品、化妝品，市值300多萬元；名牌服飾、首飾等。

自2018年以來首次發現植物走私

是次檢獲的最特別貨物屬多肉植物及蘭花，是自2018年以來首次發現植物走私，檢獲的300棵植物約值300萬元，相信多肉植物來自南美洲、蘭花來自日本，單株價錢由過千元至3、4千元不等。張國賢稱，因疫情關係，內地人士無法出國，有愛好植物的人士無法買得心頭好，因此有人看中該市場需求，藉此走私植物入內地謀利。是次貨物相信是運上廣東省。

因疫情關係 今年走私案上升

張國賢稱，今年至今已破獲58宗走私案件，檢獲貨品總值為3億8千5百萬元，拘捕172人。較去年及前年的走私案有上升趨勢，「10月已經有3億幾，比去年全年超過百分之一百。」2019年全年破獲55宗案件，檢獲貨品總值為1億6千2百萬元，拘捕86人。2018年有62宗案件，檢獲貨品總值1億5千1百萬，拘捕85人。張國賢推測案件有上升趨勢是與疫情有關，因檢獲的物品是以往自由行人士來港時會購買的種類，有人因此利用走私方法將貨物運上內地。

案件交由海關跟進調查。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。