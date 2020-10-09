【奪命車禍】屯門56歲女途人捱貨車撞　捲車底送院亡　男司機被捕

今日（9日）早上9時許，屯門華發街近青善遊樂場對開位置，一輛重型貨車撞及一名女途人。56歲姓池女事主捲入車底，她腹部被輾過、昏迷由救護車送院搶救，其後證實死亡。警方正調查案件，31歲姓潘重型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。現場可見，車禍現場為行人過路處，現場地面遺有血迹。 事發後，涉事貨車司機的老闆到場了解。老闆表示，涉事貨車司機入行約5至6年，他平時駕駛態度良好，主要於區內運送地盤組件。現場消息指，事發時司機駕駛第一轉車，他於燈位前停車，起步時左邊車頭撞及女途人。至於女死者住在附近，她每日都會行經上址，據悉當時她持買餸手推車。

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警方表示，今日上午9時58分，一名31歲姓潘男子駕駛一輛重型貨車，沿青山公路 – 青山灣段往大欖方向行駛。當駛至近青善遊樂場時，據報撞到該名正在過路的56歲姓池女途人。該名女途人腹部嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院救治，於上午10時36分被證實死亡。

該名重型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800 或3661 3819與調查人員聯絡。