駕法拉利避的士炒欄　57歲「撲克王」余加榮曾與女星傳緋聞

逾300萬法拉利因避的士失控撞毀，司機緊抱女乘客互相安慰，幸無受傷。據了解，該名57歲姓余司機，正是有「澳門撲克王」之稱的余加榮（Winfred）。余曾與陳蕊蕊等女明星傳緋聞，《香港01》記者嘗試致電余了解意外經過，電話由一名女士接聽，稱無暇回應。

涉事白色法拉利跑車疑閃避切線車輛失控越線撞欄，男司機及女乘客事後緊緊擁抱。(何偉鴻攝)

一輛白色法拉利今（12日）凌晨4時沿尖沙咀柯士甸道行駛，途至近尖沙咀警署十字路口時，突然失控越過對面行車線，撞向路邊欄杆。事後車上男女街頭擁抱互相安慰。據了解，涉事57歲姓余司機，正是有「澳門撲克王」之稱的余加榮（Winfred）。余曾與女明星傳緋聞，被指追求身材姣好女星陳蕊蕊。《香港01》記者嘗試致電余了解意外經過，電話由一名女士接聽，稱無暇回應。

余曾贏得亞洲撲克巡迴賽（APT）澳門站主賽事亞軍，早年獲太陽娛樂公司老闆周焯華（「洗米華」）賞識，參與開發網上撲克賭博遊戲，亦曾在古天樂及劉青雲主演電影《撲克王》中客串並擔任撲克顧問，對德州撲克牌尤有鑽研。

據車牌登記紀錄，涉事法拉利型號為 California，車價約334萬元，2010出廠及首次登記。據了解法拉利沿尖沙咀柯士甸道二線行駛，途至彌敦道時一輛的士突然切線，法拉利於是扭右軚閃避，失控越過對面行車線，導致右邊車頭損毀。