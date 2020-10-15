元朗街頭2人中刀浴血　多名勢力人士一度聚集醫院　反黑拘四男子

凌晨1時許，有途人行經元朗西邊圍附近，發現有人上址爭執並懷疑互相襲擊，於是報案。警方接報後到場搜索，於東堤街近安樂路交界發現1名男子身上有刀傷，救護員經初步治理及研判其傷勢後，將他直接送往屯門醫院治理，據知該名男子姓麥，38歲，主要是手部受刀傷。隨後，警方於元朗博愛醫院，發現一名男傷者，身上亦有刀傷，包括耳、膊頭及大腿等位置，初步懷疑該名35歲姓郭男傷者，亦與案件有關。由於他傷勢亦不輕，故經初步治理後，由救護車轉送屯門醫院作進一步診治。警方經初步調查，案件暫列「傷人」，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

消息稱，疑較早時一名有勢力人士，在元朗一家食肆用膳時與他人爭執，隨後當他離開食肆，不久即被埋伏遇襲，雙方一度糾纏，據知有人曾亮過利刃。據知一名男子中刀後，其同門立即用跑車載他前往醫院進行急救。而博愛醫院急症室門外曾泊了數輛平治、本田NSX等跑車，多名勢力人士一度聚集，隨後警察衝鋒隊到達醫院控制場面。隨著傷者轉送屯門醫院，該批勢力人士亦離開博愛醫院。消息稱，有人對警方相當不合作，不肯道出事件由來。