涉12宗將軍澳車內盜竊案　八號風球下仍犯案　40歲無業賊被捕

40歲無業漢涉調景嶺一帶逾12宗車內盜竊案被捕。警方調查發現，被捕男子於深夜時份，甚至是八號風球懸掛時犯案，利用硬物擊碎違泊車輛的玻璃，掠走車內財物，涉款約3.1萬元，車輛維修費約5.8萬元。他前晚企圖再犯案時，被埋伏的警員拘捕。警方相信他與區內逾12宗同類案件有關，並曾嘗試以贓物勒索被盜取財物的受害人。

將軍澳警區行動支援小隊指揮官劉業宏表示，警方留意到9月至10月在調景嶺一帶發生多宗車內盜竊案件，案件於深夜發生，甚至是8號風球時，有人利用硬物擊碎停泊在路邊非法泊車地點的車輛的玻璃，搜掠及偷走車內財物，被偷走財物合共價值3.1萬元，車輛維修費約5.8萬元。

將軍澳警區特遣隊人員深入調查及分析，並翻查案發現場附近的閉路電視片段後，鎖定一名目標男子，並在前晚（15日）在調景嶺一帶進行埋伏，其間目標男子現身，並用相同手法在寶順路再次犯案，人員上前將他截停及拘捕，並在其身上搜獲剛剛被盜、不屬於疑犯的八達通卡。

被捕男子姓劉40歲，無業，在警誡下承認犯案。警方搜查其住所後檢獲大量贓物，包括銀包、八達通卡、證件等。警方經調查後，相信他與區內12宗同類案件有關，涉及15部車輛。根據犯案地點的分布，起初數宗案件集中於翠嶺路、翠善街、至善街等，最後犯案地點在寶順路，疑犯亦曾嘗試以贓物勒索被盜取財物的受害人。被捕男子正被扣留調查，將被落案控告盜竊罪，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第6隊跟進。