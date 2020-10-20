深井瘋狂女司機追撞男友人　Benz男澄清：百萬元分手費是謠言

深井交匯處今（20日）凌晨發生「公路碰碰車」事件，白色VELLFIREE七人車不斷駛前褪後撞向黑色Benz，女司機一度大叫：「你係咪要玩呀！」七人車其後逆線行駛，撞及一輛迎頭駛至Type R始停下，整個過程被附近居民拍下，有關片段在網上熱播，網民議論紛紛，更有人爆料聲稱事件是涉及感情瓜葛，女司機是駕車追討「百萬掟煲費」。《香港01》聯絡到男女事主，Benz姓馮男司機承認與女司機相識，但「唔係太熟嘅人」，又否認百萬元分手費的傳言。而女事主「阿Wing」則表示沒空回應。

▼▼深井凌晨碰碰車連環睇▼▼

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深井瘋狂女司機追撞黑色Benz，引起網上熱議，更流傳七人車女司機與Benz男司機為情侶關係，因為「吵大鑊嗌分手」，有人向男方追討「百萬掟煲費」，兩人駕車追逐至荃灣深井交匯處，。根據車牌登記資料，七人車登記車主為姓陳男子，記者到油麻地登門地址造訪無人應門；黑色Benz使用自定車牌，由一間貿易公司登記，應門男子表示車輛為他拍檔所有。

據悉，涉案32歲女司機叫「阿Wing」，34歲男事主姓馮，2人分別持有一間貿易公司。馮男接受《香港01》訪問時承認與女司機相識，但形容是「唔係太熟嘅人」，強調網傳百萬元分手費只屬謠言，只透露當時發生「小交通意外」，並稱已將事件交由律師及警方跟進，不便再多談。阿Wing則表示沒空回應。

事發於今（20日）凌晨1時許，警方接報，荃灣深井交匯處發生交通意外，白色七人車VELLFIRE與黑色Benz自訂車牌車，順序沿荃灣青山公路往屯門公路行駛，駛至近深井交匯處時疑有人爬頭肇禍，七人車先撞向黑色私家車，再逆線行駛，與白色Type R迎頭相撞。全部司機通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。

被女司機逆線撞的白色Type R司機陳先生憶述事發情況，指當時由荃灣經屯門公路回家，駛至青龍頭段近深井對開時，被七人車逆線猛撞，「佢逆線撞埋嚟，成個過程大約4至5秒，當時佢車速差唔多有每小時40公里，都幾快吓！」

陳先生指其私家車被撞後，他立即下車了解情況，他稱該名女司機態度欠佳，並大聲高叫：「報警喇！」陳大感無奈，於是報警，警員到場將他們3人分開，為免大家再發生爭執。他續指，車禍之前發生咩事，他並不太清楚，事後翻查網上影片，才知道涉事的男女司機曾發生爭執。

「今次真係唔好彩，早知唔行屯門公路，被撞時都唔知發生咩事！」事發後，陳先生於現場落口供後便回家，惟他稱今早起床後發現心口、手及頸部有點痛，於是前往急症室求醫，「我都無咩大礙，不過仲有啲痛！」對於其私家車的保險情況，陳指目前仍有待了解。