旺角十字路口4車撞　保時捷司機涉醉駕被捕　向鏡頭展示V手勢

旺角發生涉及4車意外。今日凌晨4時許，一輛的士沿上海街往佐敦方向行駛，途至近亞皆老街時，一輛沿亞皆老街往海皮方向行駛的保時捷私家車，突然駛至與該的士相撞。的士被撞至失控，撞向停在亞皆老街的另外兩輛的士、再撞向路邊鐵欄始停下，車頭嚴重損毀；而保時捷則在意外後，剷上亞皆老街右邊行人路，停在一間日式牛肉飯舖頭對開。

涉醉駕男司機被捕時向鏡頭舉V。

在場途人見狀代為報案，初步疑車上有人被困，大批救援人員趕至營救，幸證實無人被困，惟的士上男司機及乘客受傷，須送院治理。至於涉事的保時捷司機，據報未能通過酒精測試，涉嫌醉駕被捕，消息稱，有人吹波波時錄得逾70度。警方將被捕司機押上警車時，有人發現記者正在採訪，立即高舉V字手勢。據了解，保時捷上當時有一名乘客，由於沒有涉及案件，故調查後獲准離開現場。

翻查資料，發現此保時捷曾為「網上紅人」。2018年，當時網上流傳一條車CAM片段，短短20餘秒內可見該輛保時捷在中線行駛期間，突然「閘警」，切向右線的警方PTU小巴，雙方糾纏不清，所幸未有碰撞。直至警員「頂唔順」落車「招呼」，片段結束；另有圖片可見，該保時捷被最少6名警員包圍。雖然未知其後果如何，此舉行為卻為了網民的茶餘飯後的笑話。