游繩爬水渠爆竊11間獨立屋　盜$150萬勞力士貴價首飾　三雄賊落網

三賊涉及11宗獨立屋爆竊案，合共盜去約150萬元財物！警方指，過去一個月港九新界發生的11宗爆竊案件，賊人於下午至黃昏時間向「低設防」的獨立屋埋手，賊人會爬水渠或爬繩至目標單位。警方於10月19日拘捕2名本地男及一名偷渡來港的內地男，他們角色為「睇水」、搬運贓物及入屋爆竊。據知，他們偷取的150萬元財物包括勞力士手錶、沛納海手錶及一批珠寶。行動中，被捕的內地男一度反抗襲警，被捕三人仍被扣查，警方不排除更多人被捕，並呼籲市民鎖好門窗及加強單位防盜措施。

警方於10月19日拘捕2名本地男及一名偷渡來港的內地男，他們角色為「睇水」、搬運贓物及入屋爆竊。圖為其中一名被捕本地男子。（黃偉民攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸指，早於10月初，警方大埔警區刑事部調查一宗發生在大窩西支路的爆竊案，當時該幢三層高獨立屋被賊人闖入爆竊，相信犯案時間為下午至晚飯時間、於戶主不在家時落手，賊人會爬水渠或爬繩至目標單位，甚至使用工具撬開門窗入內。

探員經過情報分析及翻查閉路電視片段，鎖定一名目標人物及其犯案車輛，其後探員發現更多涉案同黨，他們牽涉本港多宗爆竊案，包括大埔、屯門、荃灣、沙田、西貢、港島區及將軍澳區。

莊指，上述11宗案件損失金錢及財物，合共約150多萬元。據了解，賊人偷去多件昂貴首飾，包括約值13萬元的Panerai（沛納海）手錶、15萬元頸鏈、一批約值25萬元珠寶及3隻總值15萬元的勞力士手錶。警方正追查失物下落。

+ 2 + 2 + 2

內地男子被捕時反抗 遭加控一項襲警罪

至10月19日，大埔警區刑事部探員採取行動，並於將軍澳村拘捕兩名均為25歲本地男子及一名38歲內地男子，3名被捕男子的罪名為爆竊罪，警方於被捕人車輛檢獲一批爆竊工具。兩名被捕本地男報稱為送貨員及跟車，兩人角色主要為「睇水」及搬運贓物，至於內地男負責爆竊。

行動中，該名被捕的內地男子一度反抗，他再被加控一項襲警罪。警員經調查後，發現該名內地男更為偷渡入境者。3名被捕人目前仍被扣查，案件交由刑事調查隊第6隊跟進，警方不排除有更多人被捕。

警籲市民鎖好門窗 加強單位防盜措施

莊成逸指，如果住戶發現屋外有可疑符號，可以跟警方聯絡，據警方指有關的符號不排除為電訊商或裝修師傅留下，警方盲就事件正進行調查。警方亦呼籲市民，無論居住於單棟式村屋或大廈，除了有賴保安人員巡邏防止罪案發生外。

另外市民需要應提高防盜意識，包括最近天氣轉涼，不少住戶會打開門窗通風，警方提供市民外出時需鎖好門窗。而居住近山邊的屋苑或市民，應加強單位的防盜措施，包括加設門窗防盜裝置，以降低被不法分子爆竊的機會。