無車牌服務助理偷九巴遊車河　工會料巴士迷違規　專家指可避免

兩名分別19歲及20歲青年，今（23日）凌晨涉嫌偷走一架雙層九巴，到新界多區兜風。水泉澳邨巴士站職員發現巴士不知所終報警，二人最終涉無牌駕駛等4宗罪被捕。據了解，被捕人均為九巴服務肋理。 九巴表示，涉事巴士駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路，涉事的員工會被解僱。工會指出近年公司聘請不少「巴士迷」任職基層員工，不時聽聞部分人偷駕巴士遊車河，「唔會安全慢駛，只在乎顯唔顯示到性能，例如玩飄移。」他直言：「無意外真係好彩。」 汽車專家李耀培強調偷車行為可以避免，例如加強大車站巡邏，避免巴士夜間停泊馬路邊，甚至加裝更嚴格智能辯識系統，因為賊人多數「取易不取難」。

兩名男子偷巴士遊車河，據知駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。他們涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「瘋狂駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。據了解被捕人均為九巴服務肋理，分別19歲姓吳及20歲姓黃，入職約一至兩年。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示近年公司聘請不少「巴士迷」任職基層員工，貪其「忠誠啲、聽話啲，對巴士認識分分鐘高過高層。」但偷駕巴士遊車河行為「見唔少」，而且只求玩樂無視規矩：「唔會安全慢駛，只在乎顯唔顯示到性能，例如玩飄移。兩三人一齊上去（巴士），你一句我一句，又同其他巴士迷分享。」他直言：「無意外真係好彩。」

他指政府放寬巴士牌考取資格，市民完成私家車或輕型貨車1年暫准駕駛期，取得正式駕駛執照後，便即時符合資格申請考取巴士牌。故此這些「巴士迷」晉升階梯不俗，考私家車牌後進入巴士公司，考巴士牌費用由公司付出，擔任車長後如果學歷合符標準，可晉升為車務主任、營運及策劃主管，升為管理層。他質疑降低入職要求，會增加馬路風險，對市民安全帶來隱憂。

水泉澳巴士車長直言車廠空間不足，不同路線巴士都會泊來此站，等候早更接更。（陳諾希攝）

工會：見唔少偷駕巴士遊車河行為

水泉澳巴士車長開車前要用公司專屬卡開後才能著車，直言車廠空間不足，不同路線巴士都會泊來此站，等候早更接更，涉事巴士較舊款，相信是其他站頭泊到水泉澳車站。

香港汽車會會長李耀培強調偷車事件非首次發生，巴士公司必須正視問題，估計因巴士車廠位置不足，夜更司機將車泊在「大（車）站」，再由住附近的早更司機駕走接員工到巴士廠取車上班。他解釋，啟動一輛巴士可用鎖匙或八達通開車，另外亦有一「Staff（職員）」紅鍵可啟動車輛。但儘管賊人如何熟悉車輛，巴士公司都有辦法避免偷車，例如加強大站巡邏，避免巴士夜間停泊馬路邊，甚至加裝更嚴格智能辯識系統，因為賊人多數「取易不取難」。

九巴回覆傳媒查詢，指今晨約2時發現一輛停泊在水泉澳巴士總站的雙層巴士不知所終，即時翻查電腦系統，發現該巴士正在行車，於是報警求助。九巴與警方保持緊密溝通，匯報該巴士的行蹤，其後警方於中文大學附近截獲有關巴士。

巴士現已駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路。九巴嚴肅處理事件，已展開紀律調查，涉事的員工會被解僱。九巴重申，絕不容忍和姑息任何偷竊行為，九巴會配合警方調查。