西九龍公路凌志衝路障　狂飆13公里失事撞警車　司機涉五宗罪被捕

西九龍公路發生衝路障撞警車事件。周五（23日）深夜至周六（24）凌晨，警方架設路障打擊醉駕及藥駕，期間一輛凌志衝過路障，以時速200公里逆線衝燈、狂飆13公里至石硤尾南昌街時撞欄，失事後更倒車撞及警車，警員見狀破窗拉人，36歲司機仍不死心棄車而逃，終被制服，涉五宗罪被捕，他頭傷送院；3名警員亦受傷送院。 行動期間，657名接受酒精呼氣測試司機當中，14人未能通過預檢測試，最後8人涉「酒後駕駛」被捕，最老一名司機82歲；一輛私家車亦在南昌站對開，與一輛警車相撞，司機涉嫌「酒後駕駛」及「不小心駕駛」被捕。現場交通則嚴重擠塞，車龍一度長達逾4公里。

今次為新界南及西九龍總區交通執行及管制組特遣隊的聯合行動，在西九龍公路往新界方向，設置路障打擊酒駕及藥駕。及至今日凌晨零時許，一輛白色凌志私家車，在長沙灣凱樂苑對開加速衝過路障，警方立即展開追截。

消息稱，凌志沿西九龍公路往青葵公路狂飆，其後再落葵涌道往新界方向、又在大連排道掉頭往葵涌道九龍方向，繼而沿呈祥道、龍翔道、大埔道駛至白田街，再沿窩仔街左轉入南昌街，至石硤尾消防局對開時，終失控撞欄，失事後又退後，撞及一輛警車車頭。追捕期間，凌志車速高達200公里，亦一度逆線行駛及衝燈。

意外後，姓雷（36歲）男司機拒絕開門，警員遂破窗拉人，他見狀即落車逃走，終被警員合力制服及拘捕。他「吹波波」證實超標，亦未能通過藥物檢測；警方同時揭發他曾因藏有危險藥物及拒捕而被通緝，並在其車上搜獲2包內藏「K仔」的透明可再封膠袋。



事後雷男涉嫌「藏毒」、「襲警」、「危險駕駛」、「在藥物影響下駕駛」及「酒後駕駛」被捕，他頭部受傷，需送院治理，現正被扣留調查，深水埗警區刑事調查隊已接手跟進；混亂間，1名督察、1名警長及1名警員，亦受傷送院。

而昨晚11時許行動期間，一輛Audi私家車疑於上均公路近南昌站對開路肩行駛，撞及一輛警車，雖無人受傷，但姓廖（50歲）司機進行酒精呼氣測試後，錄得酒精微克約40度，涉嫌「酒後駕駛」及「不小心駕駛」被捕。



整個行動中，657名司機接受酒精呼氣測試，當中14人未能通過預檢測試，最終8名（31至82歲）男子，涉「酒後駕駛」被捕，全部人獲准保釋，11月下旬向警方報到。由於警方行動，現場一帶三條線被封閉，只剩一條行車線供警方截查。車龍一度延伸至逾4公里外九龍站圓方對開，交通嚴重擠塞。

被捕凌志司機頭部受傷送院。（何偉鴻攝）

涉案凌志失事撞欄。（何偉鴻攝）