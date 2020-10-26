6歲女被潑顏料　揭外公茶葉生意欠巨款　勝和「上海仔」手下被捕

大圍6歲小一女生被淋橙色顏料，警方先後拘捕兩名男子。消息指，女童的六旬外公在內地經營茶葉貿易生意，欠下數千萬元的巨額債務，遲遲未償還，後來一名泰國華僑報稱可替他擺平，要求數百萬元的酬金。其後有人沒有支付酬金，對方遂派出黑漢毆打事主、刑毀其住所及向其外孫女淋顏料。據了解，被捕兩名男子有「和勝和」黑社會背景，其中一人是「上海仔」的手下，另一人則是勝和五大元老人物「大飛」下「金毛文」的手下。

▼▼6歲女童被淋橙色顏料情況▼▼

據悉，被捕的姓陳45歲男子，花名「亞智」，活躍於港島，是綽號「上海仔」的和勝和前坐館郭永鴻的手下；另一名被捕的姓張31歲男子，暱稱「大隻」，活躍於佐敦，同樣有勝和背景，是五大元老人物「大飛」手下「金毛文」的人馬。

消息指，68歲姓鍾老翁在內地經營茶葉貿易生意，疑與人有生意上的糾紛，欠下數千萬元，但未有還錢。後來，一名在港的泰國華僑稱可以替其解決內地的債務，惟要求數百萬元的報酬。該名泰國華僑事後成功處理該筆債務，但鍾卻未有支付酬金，對方心生不忿，遂找來黑漢滋事。9月30日，三名男子在鍾位於火炭的住所附近，向鍾拳打腳踢圍毆，導致其身體及四肢紅腫。

其後，他們未收到酬金，變本加厲，分別在本月15日及22日凌晨，向其火炭住所淋紅油，及用小型雲石球毀壞玻璃窗。最終更殃及6歲外孫女，上周四（22日）孫女上學途中，走至校門時被人從後淋橙色顏料。新界南總區反三合會行動組接手，將四宗案件合併調查，終拘捕其中兩名黑漢。警方拘捕行動亦在進行中，正追緝該名相信是幕後主腦的泰國華僑。

▼▼和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻▼▼

▼▼警方檢獲的證物▼▼