九龍塘聯校運動中心大閘倒塌　壓傷男職員

九龍塘發生大閘倒塌傷人罕見意外。28日晚上近11時，位於九龍塘聯福道的「聯校運動中心」，位於入口位置的大閘，據報突然倒塌，剛好壓住一名男子，消防員及救護員到場將該幢大閘抬起，救出該名男子。所幸他傷勢並不嚴重，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方封鎖現場，正調查事故起因，案件列作「有人意外受傷」跟進。

受傷男子由救護車送院。

據了解，男傷者為上址職員，60歲，胸、背壓傷、手擦傷。就現場所見，該幢黃色鐵閘倒在地上，警方用圍帶封鎖現場。該閘約高2米、闊2米半。涉事鐵閘有3個「榫位」，用以勾住另一幢鐵閘約5厘米長的凸柱來固定位置。初步得悉，事發時有人將閘門拉上，閘門卻突然倒塌。至於倒塌原因仍待調查。

翻查聯校運動中心網頁，聯校運動中心是「大學教育資助委員會」撥款興建。1995年啟用後，由香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學共同管理及使用。中心主要提供戶外運動設施給與學生和教職員作為教學、訓練、比賽及課餘康體等用途。並且歡迎校友及教職員家屬使用本中心的設施。

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網頁亦列出該運動中心的設施，包括國際標準草地足球場、國際標準八線道全天候跑道、標準擲項及跳項設備，包括跳遠、三級跳遠、跳高、撐桿跳高及擲項設施標準網球場（共有4個及設有可容納200人的觀眾席）、綜合運動場（可用作籃球、排球、手球或五人足球活動及設有可容納80人的有蓋觀眾席）以及高爾夫球場練習場（共有4條揮桿練習球道）。其他設施包括配備廣播設備及田徑比賽電子計時系統的控制室、可容納1,000人的有蓋觀眾席及急救室等。

至於收費亦相當相宜，持上述三間大學的學生證，租用網球場最低只需10元每小時，草地足球場1.5小時只需40元。而教職員、直系親屬及校友收費則會較貴。