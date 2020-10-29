狂徒牛肉擲印度廟被捕　犯罪學家：為褻瀆其宗教　或遇不滿事發洩

跑馬地黃泥涌道一間印度廟，上月廟宇的祭壇被人投擲生牛肉滋事，警方拘捕一名33歲姓莫男子涉嫌破壞公眾體統。據悉，被捕莫男曾涉前年九巴刺針案而判囚兩年，及今年10月向中環終審法院淋潑紫色油漆案。 有犯罪學家指，疑犯或因社會上遇到不滿事情而作出發洩，每次對象及行為都不同，例如估計是次作案目的是想褻瀆廟宇宗教的意識形態，建議事主需進行心理輔導。

跑馬地黃泥涌道1號印度廟，於9月30日有一名狂徒漢闖入，向廟宇祭壇投擲懷疑生牛肉，職員其後報案求助。（蔡正邦攝）

事發於上月30日，一名狂徒闖入跑馬地黃泥涌道1號一間印度廟，向廟宇祭壇投擲懷疑生牛肉，職員報警求助。灣仔警區重案組人員接手調查案件，昨日（28日）於青衣拘捕一名33歲姓莫男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子現正被扣留調查。據了解，被捕人以26元購買牛肉後犯案，而案中廟宇於去年12月至今年7月起，曾5度被人放置牛肉於樓梯等位置。警方懷疑有人蓄意對廟宇造成滋擾及藐視其宗教場所。警方正調查被捕男子是否與案件有關。

曾涉九巴刺針案 因不滿「巴士飛站」

翻查資料，被捕男子於前年曾涉九巴刺針案，分別三度於九巴41A線及48X線的座位上放置縫紉針，導致至少3名乘客遭刺傷臀部及大腿。莫於作供時曾稱因不滿「巴士飛站」犯案，終因「有意圖而企圖傷人」及「刑事毀壞」罪成被判入獄兩年。至本月6日，莫男又涉嫌將載有漆油的紙杯扔向終審法院，警方於本月15日拘捕莫男涉嫌「刑事毀壞」。

據悉被捕莫男曾涉前年九巴刺針案而判囚兩年，及今年10月向中環終審法院淋潑紫色油漆案。

犯罪學家黎定基認為，疑犯或因社會上遇到的事情而感到不滿，無從宣洩憤怒下，便以類似的發洩性行為滿足其不滿，「可能遇到啲嘢令佢唔開心，就會撩起佢把火」，黎定基認為疑犯內心有不少憤怒及矛盾，需要化解以減低他對社會憎恨的想法。

建議需進行心理輔導

對於疑犯過去曾涉其他案件，包括供稱因「巴士飛站」而三度於九巴放置縫紉針，黎定基認為事主會因應令其不滿的事情而作出相應行為，因此每次犯案都會有不同的對象及行為，例如是次案中疑犯用牛肉擲向印度廟，因印度教徒不食牛肉及視牛為神明，行為目的是想褻瀆其宗教的意識形態。黎建議需要為事主進行心理輔導，令他明白以合適方法宣洩不滿。