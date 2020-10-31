Twitter帳戶上傳疑似警察不雅照　網罪科拘43歲無業男檢制服

一個於今年2月開設的社交網站Twitter帳戶，以「西裝」、「制服」為主題，已多次上傳淫褻和不雅的照片及影片，當中包括香港警察、疑似內地執法部門的制服照片等，甚至有疑似身穿警察制服的男子口交之相片。事件由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進，經一日調查後，今日（31日）在長沙灣一單位內拘捕一名43歲中國籍男子，為涉事Twitter帳戶的持有人。人員在其單位內檢獲香港警察及內地公安制服，初步相信全部為真制服，正調查他如何取得有關制服。

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消息指，被捕中國籍男子43歲，他報稱無業，並非香港警務人員，負責管理涉事Twitter帳戶。網罪科人員經一日調查後，鎖定涉案男子，今日到長沙灣一單位採取拘捕行動，拘捕該名男子，涉嫌於網上發布淫褻物品及假冒公職人員。人員在單位內檢獲一批制服，當中包括香港警察制服及內地公安制服，經檢查後相信全部為真制服，正調查被捕男子循何途徑取得有關制服。警方亦正調查他如何取得一些警員的不雅照片。

該個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，曾發布部分涉及香港警察的文章及照片，包括一張由懲教署製作的警務人員白色恤衫，留言稱﹕「返到去就見套新制服放在我檯上」；疑似是位於紅磡的西九龍交通行動基地職員入口的照片，並稱﹕「返工入唔到後門」。而該帳戶亦曾發布有身穿懷疑是香港警察制服男子，進行一些淫褻和不雅的行為。警方昨日（30日）指，已將事件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進調查。