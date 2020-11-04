肥賊凌晨闖大埔村屋爆竊　戶主遭鐵筆打裂面骨　村民憂治安變差

大埔泰亨祠堂村今日凌晨（4日）發生爆竊案，一名帶鴨咀帽男賊撬窗闖入一間村屋爆竊，敗露行蹤後以鐵筆向男戶主施襲，戶主面部骨裂及手部受傷，遺下遍地血迹，男賊趁機逃去無蹤。警方今午再返回村內調查及巡邏，村民指近3個月村內曾發生4宗爆竊，對治安感到擔憂。

大埔泰亨祠堂村今日凌晨（4日）發生爆竊案。（黃廸雯攝）

男賊以鐵棍施襲，男戶主面部骨裂及手部受傷，遺下遍地血迹。（村民提供圖片）

事發今晨4時許，位於大埔大窩西支路泰亨祠堂村一間村屋，警方接獲單位44歲姓何女戶主報案，指單位的窗戶被人撬開懷疑遭爆竊，其46歲姓梁丈夫發現該名男賊後被對方以鐵筆打傷，男賊其後逃去。警方到場調查，經點算後上址並無損失，案件由大埔區警區重案組第一隊跟進，現正追緝該名年約30至40歲男賊，他身高約1.7米，肥身材，蓄短髮，案發時戴黑色鴨舌帽，身穿黃色長袖衫及深色長褲，攜有一個深色背包。

警方下午返回泰亨祠堂村進行調查及巡邏，包括翻查村公所的閉路電視尋找可疑人。鄰居表示，遇竊單位夫婦育有兩名女兒及一名家傭同住，今晨曾經聽到嘈吵聲，其後曾有警員詢問其單位閉路電視片段。

村長亦發短訊提醒村民提防有爆竊案發生。（黃廸雯攝）

有泰亨祠堂村村民表示對村內治安感到擔憂，「返工出入都夜」，並稱約兩個月前村內已曾發生3宗爆竊案，警方當時有加強巡邏，惟近日巡邏則明顯減少。問到會否加強村內保安措施，村民則表示需由村長決定。泰亨祠堂村村長則認為近日村內爆竊案頻生或與疫情下經濟不景有關，「個個都無野做，咪多啲爆竊咯」，他亦發短訊提醒村民提防有爆竊案發生。

大埔區議員陳振哲表示，據其了解賊人持鐵筆撬窗時，男戶主在夢中驚醒查看，賊人即以鐵筆施襲，事主面骨碎裂、左手傷勢嚴重，而有目擊街坊表示賊人犯案時疑身穿一件清潔公司制服，懷疑假扮清潔工人犯案。陳振哲又指，大埔區於今年7月至9月已發生最少5宗村屋爆竊案，警方於兩周前曾作高調巡邏，惟指因警方於去年冬季並未有於區內進行冬防行動，即使現時作高調巡邏亦未必能即時打擊爆竊案發生。他指已再就事件聯絡警民關係組，要求派員加多巡邏。