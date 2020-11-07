屯門新義安「排骨」賺錢爭上位　索街市商戶萬元陀地費　5人被捕

受疫情影響經濟低迷，屯門有黑幫為增加收入，向新墟街市及置樂街市的商戶和運輸司機勒索1萬元陀地費，若拒交便刑毀搵食車。屯門警區反黑組展開調查，昨晚於區內拘捕5名涉案黑幫男。 據了解，涉事黑幫為「新義安」，被捕人士中包括小頭目「排骨」。消息指，「排骨」疑近日收入大減及想「上位」，於是向商舖及司機「收陀地」，據知有不少商戶為息事寧人而就範，事後亦擔心被報復而沒有報警。

屯門警區反黑組二隊督察羅芷盈交代案情表示，上月尾接獲兩宗報案，指有三合會人士向街市檔主及運輸司機收陀地費。第一宗案件於上月23日早上發生，一名街市檔主疑因拒交陀地費，其運輸車輛遭人以硬物刑毀，另一宗案件於上月28日晚上凌晨發生，當時一名運輸司機於一街市外搬運蔬菜時，遭多名三合會男子上前包圍，並恐嚇要求繳交1萬元陀地費，該名司機最後就範交出5000元現金。

屯門警區反黑組接手調查案件，昨日（6日）晚上6時許，在區內拘捕5名男子，年齡介乎21至36歲，涉嫌勒索、刑事毀壞、盜竊。一名被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，其餘被捕男子現正被扣留調查。5名男子均有三合會背景，其中一名屬三合會骨幹成員。羅芷盈指，拘捕行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

羅芷盈提醒，勒索為嚴重罪行，一經定罪可處監禁10年。警方亦呼籲任何人士如曾經被人勒索保護費，應盡快向警方報案，將犯案人士繩之於法。

消息指，近年黑幫收陀地案件甚少發生，估計因疫情影響，近期經濟低迷，黑幫為增加收入，10月中起向新墟街市及置樂街市等大型商戶，包括肉檔、蔬菜檔、運輸司機等，勒索1萬元陀地費，很多店舖為息事寧人就範，繳交數千元至萬元不等陀地費。警方收到線報後，採取拘捕行動阻止更多人受害。記者到新墟街市了解，有商戶指曾有收陀地情況發生，惟不願多談。

據了解，其中一名被捕骨幹成員綽號「排骨」，翻查資料，他家住井頭村，是屯門新義安猛人「肥傑」的門生，在區內有一定勢力，作風出位。「排骨」近年涉及多宗案件，包括2016年新界北刑事總部為打擊三合會組織展開臥底行動拘捕99人，其中包括「排骨」，據悉他在「吹雞」為手下報仇時被臥底探員發現，涉嫌以三合會成員身份行事被捕。2017至2018年間，他與同門「生菜」為爭奪區內利益內訌，兩幫人馬多次爆發衝突，2018年4月「生菜」在元朗被4刀手狂斬至重傷昏迷。