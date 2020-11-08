警搗葵涌工廈無牌酒吧及Party Room拘一男　36男女違限聚令被票控

警方於葵涌工業街一工廈突擊搜查兩間樓上無牌酒吧及Party Room，拘捕一名酒吧負責人，另外合共36人涉嫌違反限聚令被票控。

葵青警區反三合會行動組根據線報及經調查後，今日（8日）凌晨約零時展開代號「犁庭掃穴」的打擊無牌賣酒行動，突擊搜查葵涌工業街10至14號一個樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名30歲姓陳男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品，及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），男子正被扣查。另外，10男3女年齡介乎16至24歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反限聚令，被發傳票及定額罰款通知書。行動中，人員檢獲3支烈酒，總市值約1000元 。

葵青警區人員同時突擊搜查上址另一個樓上Party Room，一名38歲姓陳女負責人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），另外單位內有15男8女，年齡介乎23至37歲，涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。

警方指無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，市民切勿以身試法。警方又呼籲市民在疫情嚴峻時期顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。