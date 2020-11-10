流浮山兩歲唐狗女Jinna失蹤5日　主人搜索無果懸紅一萬元

網民Allen上周四（5日）下午4時帶同兩歲唐狗女Jinna，前往流浮山白泥生態保育農莊露營。由於Jinna喜愛郊外，Allen為她解開狗繩，讓她四處自由奔跑，惟其後失去蹤影，事隔5日仍未能尋回。Allen表示，自Jinna 4個月大便將她從義工手上領養回家，是其生活上完美拍檔及心靈導師。對此Allen感到非常自責：「我就係造成今次意外嘅罪魁禍首。」Allen表示，Jinna失蹤時身上有一條銀色P鏈、金色名牌及藍色繩子，現懸紅1萬元希望能尋回Jinna。

Allen憶述，事發當日與友人到達流浮山露營處，由於Jinna熱愛郊外，便解開Jinna頸繩讓她四處奔跑。Jinna興高采烈地在沙灘上奔跑，Allen亦不忘替她拍照，惟約1小時後Allen發現Jinna失去蹤影。當日Allen聯同友人，在流浮山日以繼夜大規模搜索及貼街招，但仍未發現Jinna蹤影。他引述其他狗義工指，流浮山曾發生毒狗及食狗事件，非常擔心Jinna遭遇不測。Allen表示，Jinna失蹤時身上有一條銀色P鏈及金色名牌，名牌上寫著Jinna名字，而名牌繩子則是藍色。他現懸紅1萬元，希望若有人收留了Jinna可以歸還給他。

由於Jinna喜愛郊外，Allen解開她頸繩，讓她四處奔跑，惟其後她失去蹤影，事隔5日仍未能尋回。（讀者提供相片）

Allen指，Jinna原屬流浪狗，性格膽小，自Jinna 4個月大便將她從義工手上領養回家，如今已與Allen一家生活2年，Allen家人亦因此事而茶飯不思。Allen分享道：「Jinna一直係我生活上嘅完美拍檔，喺我遇到難過時嘅心靈導師，係我最疼愛嘅囡囡，令第一次養狗嘅我感受到咩叫快樂，令一向冇乜情緒起落嘅我會為佢而喜而悲。」Allen認為因自己危機意識太薄弱而發生意外，非常自責道：「我就係造成今次意外嘅罪魁禍首，好對唔住……係我冇好好保護你，我辜負咗你對我嘅信任同愛，我嘅後悔同愧疚絕對會跟隨我一世。」

Allen指Jinna樣貌常見，雖然不少街坊消息指發現她，惟目前仍未能成功尋回。Jinna純黑色、體型偏瘦、耳仔大及尖，若任何人發現Jinna蹤影，可致電 96339726或68788978聯絡Allen。