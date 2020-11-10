尖沙咀高級餐廳更衣間趟門漏罅　新娘憂被偷拍春光　警列糾紛

一對新人上月於尖沙咀Harlan’s餐廳擺婚宴，惟於更衣後方發現新娘房內以圍板間開的更衣間，竟有一面趟門露出門罅，直通毗鄰餐廳。新娘擔心被偷拍更衣過程，其後因不滿餐廳經理回覆報警求助。警方表示於到場處理後，雙方表示會自行解決，不用警方介入，案件列作糾紛。

Harlan’s Bar and Restaurant為熱門婚宴場地。（林振華攝）

位於尖沙咀The One商場19樓的餐廳Harlan’s Bar and Restaurant，為熱門婚宴場地，惟有新娘向傳媒指上月於餐廳擺酒，餐廳於用作貴賓房的新娘房內，以圍板再間開一個更衣間，而更衣間的其中一面為趟門，可通往毗鄰的日本餐廳。至婚宴當晚夫婦於換晚裝後，發現趟門有一度約一隻半手掌闊的門罅，門後更有一位男士坐於沙發上。新人其後報警求助，新娘更擔心被偷拍更衣過程。

餐廳副經理回應查詢時指，事件已交由警方處理，現時不便評論。警方發言人表示，於上月11日晚上10時許接獲一名33歲姓劉男子報案，指其30歲妻子於前一晚在尖沙咀彌敦道100號一商場餐廳的臨時更衣室內更衣後，發現房門未能完全關閉，擔心她曾在上址更衣時被拍攝，遂於翌日向餐廳反映，其間與上址一名41歲餐廳經理反映，及後不滿餐廳經理回覆，遂向警方求助。警方到場處理後，雙方表示會自行解決，不用警方介入。案件列糾紛，由尖沙咀分區人員跟進。