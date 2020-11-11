【珍惜生命】香港恒生大學男生宿舍天台墮後山亡

今日（11日）早上11時52分，沙田行善里香港恒生大學校舍近後山近位置，有清潔工於後山打掃時，驚見一名男子疑由高處墮下，倒臥後山重創。清潔工立即通知校方及報警，救援人員接報到場，證實男事主當場死亡。 警方調查後證實死者為20歲姓姚男子，他是香港恒生大學的學生，初步相信由學生宿舍第一座天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，正調查事主墮樓原因，其死因亦待驗屍後確定，姚的家人其後亦到場認屍。

現場消息稱，姚昨晚偕同3男2女同學在校內飲酒消遣，其中一女子飲到醉醺時欲到廁所小解，卻不慎撞傷頭部，眾人得知後大驚，報警將女生送院。事後眾人散場離去，唯獨有人疑似愧疚，自責無好好照顧同學﹐寡寡不歡。至凌晨5許，閉路電視拍得姚獨自乘電梯上5樓天台，而天台的太陽能板上則留有鞋印，懷疑姚曾踏上太陽能板後墮樓，約7小時後才被清潔工發現﹐但到底事主是醉酒失足或尋死，仍有待進一步調查。

恒大發言人表示，今午得悉一名學生被發現倒斃於住宿書院外（靠近後山），警方正調查事件。校方對此深感難過，已聯絡該同學的家人，致以慰問並提供一切所需協助，並指會為有需要的師生安排支援和輔導服務。

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