扑爆車窗及投擲懷疑腐液　警譴責葵涌及東涌兩宗疑針對警員案件

警方今日（13日）凌晨，在「香港警察」facebook專頁表示，昨日（12日）葵涌及東涌分別發生針對警員的嚴重違法案件，不單肆意挑戰法律，更嚴重危害公眾安全，警方予以嚴厲譴責。

警方指，昨日下午3時許，有不法之徒懷疑在葵涌邨停車場，刻意破壞警員車輛後逃去；晚上9時許，有人虛報東涌富東邨發生打鬥案，警員在場調查期間，有懷疑裝有腐蝕性液體的容器從高處向警員投擲，相關容器跌於地面後爆開、液體四濺，情況極度危險。

目前相關案件，分別由葵青警區刑事調查隊第3隊（3661 2964）及新界南總區重案組1B 隊（6217 9907）接手調查。警方呼籲市民提供資料，並嚴厲譴責不法狂徒危害公眾安全和針對警員的違法行為；重申「意圖造成身體嚴重傷害而淋腐蝕性液體」是極嚴重罪行，一經定罪，可判處終身監禁。