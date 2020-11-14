車Cam直擊｜瑪莎拉蒂炮彈飛車越線　猛撼兩車釀3傷　跑車司機逃去

黃大仙發生驚險交通意外。周六（14日）凌晨2時許，一輛瑪莎拉蒂跑車，沿彩虹道往慈雲山方向行駛。途至近蒲崗村道交界時，失控越線連撼兩車。據網上影片可見，肇事的瑪莎拉蒂跑車，由右二線切至右一線，卻失控狂掃路中10多米分隔鐵欄，再「打白鴿」越至對面線往旺角方向彩虹道。瑪莎拉蒂撞及一輛的士及紅頂小巴始停下，其間有車件飛出襲擊其他車輛，包括的士被鐵欄擊中車頂。瑪莎拉蒂亦全車損毀，車上3人逃去無終，而小巴及的士則共有3人受輕傷，他們由救護車送院治理。

意外後，瑪莎拉蒂幾成廢鐵，左前、左後車輪飛脫；的士更被鐵欄重擊，車頂凹陷被壓扁、擋風玻璃爆裂，被撞後溜至慢線，左車身鏟上行人路，男司機受傷一度被困；無辜捱撞的小巴泵把亦被撞甩，男司機及1名男乘客受傷。3名傷者被送院治理，其中的士司機需戴上頭部固定器送院，驚魂未定稱：「總之對面飛過嚟，成架車！」



現場消息稱，肇事瑪莎拉蒂一車3人，事後向慈雲山方向逃去無蹤。現場則遺下滿地碎片，警方正追尋涉案瑪莎拉蒂人等下落，及調查意外原因。

瑪莎拉蒂幾成廢鐵，左前、左後車輪飛脫。（劉定安攝）

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