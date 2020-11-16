跟車工人被尾板「劏肚」須截肢保命　僱主以自僱為由拒絕賠償

今年8月觀塘工廈停車場發生一宗恐怖工業意外，好爸爸俊叔被貨車尾板「生劏」肚皮，需做13次手術、截肢保命，目前依賴俗稱「屎袋」的結腸造口袋來排便。疫情下醫院禁止探病，愛女僅見過爸爸一次，只好辭工每日送飯到醫院，為爸爸打氣。 意外發生後，僱主拒絕承認工傷責任，沒有每月支付病假錢及賠償，聲稱俊叔為自僱員工，不受《僱員補償條例》保障，家人多番為傷者追討無果，唯有訴諸法律處理。工業傷亡權益會幹事余嘉浩認為，僱主以「假自僱」聘用阿俊以節省開支，亦作「擋箭牌」以推卸責任，逃避工傷補償。

事發於8月24日下午2時許，63歲俊叔隨貨車到觀塘工業中心第四期停車場，他下車站在一旁等待司機泊車才搬貨，當司機倒車時，貨車尾板疑因人為錯誤被放下，俊叔走避不及被尾板「生劏」肚皮，頓時陷入昏迷。事主在醫院深切治療部跟死神搏鬥多天，經歷13次大大小小的手術，近兩星期後才脫離危險期、回復清醒。醫生表示，傷者的肚皮嚴重受傷，大腸及小腸被割開，無法正常排便，目前依靠結腸造口袋，以收集排泄物，待身體狀況穩定再做手術，他的左腳更因血管堵塞須截肢保命。

愛女為照顧父親，不惜辭去美容院的工作，風雨不改地送飯到醫院。另一方面，她代表爸爸多番跟僱主追討工傷賠償，惟僱主採取「拖字訣」拒絕承認責任。（黃偉民攝）

「佢全身插晒喉，瘦咗好多！」面對摰親受傷、僱主拖糧，俊叔的女兒Emily自言如一晚長大。「一直以嚟生活都冇咩壓力，呢次意外為我哋一家帶嚟巨變，成家都唔開心」。新冠肺炎持續，醫院禁止探病，意外至今，Emily僅見過爸爸一次，她遂辭去美容師的工作全力照顧爸爸，風雨不改地送飯到醫院，讓爸爸在院內也能感受家人的溫暖。在困境前她顯得手足無措，唯有每晚抄寫經文、躲在被子裡哭泣，祈求爸爸能早日康復。

「我完全冇諗過爸爸會出意外」，Emily表示爸爸今年63歲，從事運輸行業數十載，一直在祥利運輸做散工，以多勞多得的形式，月入2萬元至2.6萬元不等。意外發生前兩日，Emily曾因新冠肺炎疫情嚴峻，不斷勸喻爸爸提早退休，建議他回內地養老，生活開支由她負責，「點知避得過疫情，避唔到呢個意外」。

僱主稱俊叔為自僱員工 拒絕出病假工傷糧

意外發生後，俊叔不僅需面對漫長的復康之路，還要向共事多年的公司追討賠償。僱主自意外後拒絕承認工傷責任，沒有向他支付每月五分之四薪金的工傷病假薪酬，反而提出借$15,000予家人解決燃眉之急，但需簽下借據為實。Emily無奈說：「本身諗住爸爸做咗十幾年，佢（僱主）無理由咁衰」，惟僱主不斷「搬龍門」，一時稱俊叔為自僱員工，公司不用支付病假薪金，一時又指女兒沒有資格為父親爭取薪酬，要求與俊叔直接對話。

Emily認為僱主採取「拖字訣」、拒絕出糧的理由十分無理，「有咩理由要同爸爸對質、搞清楚件事，佢喺醫院休養緊又冇咗隻腳，字都唔識多隻，點樣去睇文件追討賠償」。面對僱主逃避責任，Emily唯有自行向保險公司了解有關賠償事宜，怎料僱主卻斥責她私下聯絡公證行及保險公司，她解釋指：「我唔係貪你地一分錢，但關係到我爸爸就一毫子都唔會少」。

成為自僱人士的主要因素 •擁有工作程序、時間及工作方式等安排的控制權 •自備工作時所需器材、工具及物料 •有機會承受投資風險及負上管理責任 •有權自行僱用幫工協助工作

工業傷亡權益會幹事余嘉浩認為，僱主透過自僱形式聘用俊叔，惟客觀事實反映雙方存在僱傭關係，因此僱主應履行法例下的責任，提供工傷補償。（黃偉民攝）

工權會：客觀事實反映俊叔非自僱 僱主應提供工傷補償

工業傷亡權益會幹事余嘉浩認為，僱主透過「假自僱」聘用俊叔以節省年假、勞工假等開支，不幸發生意外時亦可以「卸膊」，員工不受《僱員補償條例》保障，包括享有工傷病假及補償。余續指，「自僱聲明」往往成為僱主推卸責任的藉口，無可避免要訴諸法律，縱使俊叔以自僱人士供強積金，但客觀事實已充分反映雙方存在僱傭關係，因此僱主應履行法例下的責任，提供工傷補償。

由於僱主拒絕出糧及跟俊叔家人溝通，勞工處已介入調查，十月中旬發出警告信，要求僱主在兩星期內解釋拖糧原因。然而，僱主委托律師表示需要時間處理，勞工處認為僱主沒有合理辯解，因此向俊叔家人發出同意書，把案件轉介調查科作出刑事檢控。