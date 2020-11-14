上海仔頭馬門生疑追債5萬元　欠債婦遭禁錮毆打　警拘14名男女

昨晚（13日）一名48歲女子疑因欠債遭人非法禁錮，她其後使用手機向男友求救，男友隨即報警求助。警方掩至油麻地成功救出受害人，並當場拘捕11男3女，年紀最細僅17歲，他們均涉及「非法禁錮」被捕。另有2名姓吳（39歲）及姓黃（30歲）男子，涉「普通襲擊」及「勒索」被捕，現正被扣留調查。據了解，被捕的11名男子均有黑幫「和勝和」背景，大多屬勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬「阿祖」一系的門生。

中年婦曾借取5萬港元 疑欠債遭禁錮毆打

消息指，姓彭（48歲）女事主早於2017年向被捕人士的朋友借取5萬港元。她昨晚8時許途經油麻地寧波街，被姓吳（39歲）男子帶往吳松街一間麻雀館的休息室禁錮，並要求她還錢，期間吳男與一名30歲姓黃男子曾出手襲擊女事主。

女事主其後致電男友，要求他帶備10萬元到上址，惟其男友轉往警署報案。警方隨即掩至油麻地成功救出受害人，並即場拘捕11男3女，當中吳男正配戴檢疫手帶，需要接受隔離，事後他被送往廣華醫院。

被捕人士中 大多為上海仔「頭馬」的門生

警方指，被捕11男3女，年齡介乎17至39歲，全部涉嫌「非法禁錮」，其中吳男及黃（30歲）男子，另涉「普通襲擊」及「勒索」，現正被扣留調查。警方相信事件涉及金錢糾紛，油尖警區反黑組第三隊正調查事件來龍去脈。

據了解，被捕11名男子均有黑幫「和勝和」背景，並追隨「阿祖」、「嘉威」、阿呂」等，大多屬勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬「阿祖」一系的門生。

翻查資料，「上海仔」頭馬「阿祖」曾涉及2016年油麻地果欄一宗血案。當年5月18日，一輛銀灰色七人車駛至油麻地果欄，其後5名蒙面人下車，手持西瓜刀，不由分說追斬果欄百年老店「游炎記」的第二代負責人及其親友。三人被斬傷，有人更被傷及頸項大動脈，血濺當場。警方O記事後拘捕5名男子，當中包括勝和前坐館「上海仔」頭馬「阿祖」。