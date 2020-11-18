狠母與長女疑打傷11歲幼女　2人涉襲擊被捕　前男友報警揭發事件

荃灣一個單親家庭發生虐兒案。荃灣海壩街54號滿樂大廈一單位內，一名11歲女童於11月9日凌晨，因使用電話問題被39歲姓陳媽媽及16歲同母異父姊姊責罵及襲擊，導致其左手臂有瘀傷。直至昨（17日），女童將此事告知母親前男友林先生，林不值所為，報警揭發事件。警方初步調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害罪名拘捕母親及長女，案件交由荃灣警區刑事調查隊第7隊跟進。 據了解，涉事家庭居住上址4年多，16歲長女姓黎就讀中五，而11歲幼女姓施為小學五年級學生。陳婦的前男友林先生視施女為親生女，又指有人脾氣暴躁，懷疑女童多年來被虐打數百次；陳婦則否認曾打幼女，指摘有人要求復合不遂，誣告她虐兒。

女童被姊姊及媽媽以手襲擊，導致其左手臂瘀傷。

據了解，受害11歲女童身世坎坷，她在港出生後不久，生父即因病離世，其後女童被帶返內地生活至7歲才返港。她天資聰穎，多年來全級考試名列前茅。39歲姓陳母親曾有兩度婚姻。

報案人林先生表示，11歲女童雖跟他沒有血緣關係，但仍視如己出，「我當佢係我親生女」。林4年前開始跟陳婦交往，一度搬入樂滿大廈與三母女同居，林聲稱陳婦「淨係錫大女唔錫細女」，4年來虐打幼女數百次，一言不合就會用手或身旁的物品打女，「衣架都打彎好多個，打到阿女眼鏡飛出嚟」。

林表示，數月前從幼女聽聞陳婦另結新歡，新歡曾向幼女講帶有恐嚇意味的說話，令她甚為恐懼及害怕外出。林認為女友行為太過份，遂向陳婦提出分手。分手後他仍十分關心施女，又買新電話給她使用，還打算爭取其撫養權，成為施女法律上的爸爸﹐他近日正忙於相約社署等部門﹐商討施女撫養權問題。

記者今早登門向陳婦查問有關被指虐兒事宜，陳婦強烈否認曾打幼女，聲稱前男友要求復合不果，証告她虐兒。而女童所讀的荃灣區小學指，有關案件已交由警方跟進，校方不便回應事件。