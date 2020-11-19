上巿公司串謀造假賬85億案 　「阿叻」姐夫簡文樂等8人被捕

商業罪案調查科拘捕兩間上市公司前主席及高層等8人，涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。消息指，涉案兩間公司為冠軍科技集團（092）及看通集團（1059），被捕人包括冠軍科技前主席、「阿叻」陳百祥姐夫簡文樂。 《香港01》晚上到冠軍科技位於西環的辦公室了解，職員表示不清楚事件。

消息指被捕人包括冠軍科技前主席、「阿叻」陳百祥姐夫簡文樂。（中文大學校友事務處網頁圖片）

被捕6男2女年齡介乎53至73歲，警方指各人涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。警方指香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市科規則執行部於去年12月將案件轉介警方調查，今年4月27日，聯交所公開譴責及批評該兩上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。據悉，被捕者包括簡文樂、簡堅良及黎日光。

《香港01》到冠軍科技辦公室了解，職員表示不清楚事件。（黃廸雯攝）

聯交所曾點名譴責簡文樂 購85億文化產品無盡職調查

翻查聯交所上市委員會於4月27日所發出的聲明指，冠軍及看通於2015年11 月至2016年6 月購買371 件文化產品擬作買賣用途，大部分均據稱是田黃石，但沒有在購買文化產品之時取得獨立認證或估值，因而令公司撇賬共89億元。

聲明中點名譴責冠軍科技前董事簡文樂、其胞兄弟簡堅良及黎日光違反《上市規則》，指簡文樂及簡堅良沒有進行充足的盡職調查，也沒有在購買文化產品之時取得獨立認證或估值，另外簡文樂事先亦沒有徵求冠軍科技及看通董事會的批准。

聯交所聲明亦批評冠軍科技前非執行董事夏淑玲、前獨立非執行董事苗禮、Frank Bleackley、李志華，及看通集團前獨立非執行董事何慕嫻5人違反《上市規則》，指他們理應知悉冠軍科技及／或看通庫存增加一事，但並無向各自的董事會提出任何疑問。