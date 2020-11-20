「韋家幫」成員元朗爆竊斷正　四人蛇偕兩本地人落網

內地犯罪集團「韋家幫」爆竊斷正被捕！周三（18日）警方拘捕5男1女，他們涉嫌與新界北區的爆竊案有關，被捕人士包括集團主腦、成員、車手及提供藏匿地的屋主。據了解，被捕人士中兩人為「韋家幫」成員，他們連同另外兩名內地男子，經水路及陸路偷渡來港犯案，賊人抵港後分別會到目標單位踩線及爆竊，得手後由另一名本地男子接載離開。警方正調查被捕人是否涉及其他案件。

+ 7 + 7 + 7

新界北總區重案組第二隊黃詩斌表示，周三（18日）探員於元朗一間村屋拘捕5男1女，他們介乎35歲至59歲，所有人均為中國籍。其中4名被捕男子為非法入境者，包括一名集團主腦。黃續指，爆竊集團以一名主腦及3名成員所組成，成員會根據主腦指示前往目標單位「踩線」及爆竊。至於另一名被捕本地男子為「車手」接載同黨，另一名涉案本地女子則提供其住所，予非法入境者作藏匿之用。

黃詩斌指，行動中警方搜出鐵筆、剪鉗及螺絲批等爆竊工具，並於單位檢獲部分失物包括手錶及首飾。當中5名男子被控一項「爆竊」罪，而該名女子則被控一項「協助非法入境者在港逗留」罪，案件交由新界北總區重案組跟進，6名被捕人士仍被扣查。

兩名被捕男子為「韋家幫」 賊人經水陸路偷渡來港

據了解，兩名被捕男子為「韋家幫」成員，另外兩男為安徽省人。據知4名被捕的內地男子經水路及陸路，他們於不同時間偷渡到香港。至於被捕的本地男子為司機，他的一輛市區的士遭扣查，至於被捕本地女子為其中一名被捕男的女朋友。賊人主要以新界北區的村屋為目標，並盜屋內的名貴物品，據知失物價值總約10萬元。

警方指，相信今次行動已瓦解一個以非法入境者為主的爆竊集團，他們亦與新界北區多宗爆竊案件有關。警方經調查後，發現該個集團被瓦解前，前日（18日）亦涉及元朗元朗盛屋村一村屋的爆竊案，戶主發現單位有搜掠痕迹及地下一個窗被撬開，幸好戶主並沒有貴重損失。

新界北防止罪案辦公室主任馮雅政總督察表示，呼籲市民提高警覺及加強住所的防盜措施，包括村屋單位安裝圍欄、防爬爪、露台加裝鐵閘及門鎖。至於窗戶需要裝門磁感應器或U形窗鎖，以及設置具警報系統的感應器等。馮續指，住戶避免放大量現金及財物在家，外出及睡覺時要鎖好門窗。