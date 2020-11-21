浪翠園三屍命案｜男戶主離家2個月　返家揭妻兒3人倒斃屋內

今日（21日）中午12時47分，警方接獲一名男子報案，指深井浪翠園3期的住宅單位遭反鎖，其後揭發妻子、17歲兒子及21歲女兒，3人倒斃屋內當場死亡。警員在屋苑內進行調查，並檢走一袋證物。男戶主其後疑情緒激動感不適，由救護車送往仁濟醫院檢查，兩名男女陪同送院。

據了解，男戶主離家約兩個月，搬到胞兄家居住。今午他返回單位時發現大門反鎖，他多次拍門但無回應，而且未能聯絡妻兒，於是報警。消防員到場破門而入，發現其妻子、女兒及兒子倒斃在同一個房間內，身旁有一盤燒過的炭，由於屍體已發腫，估計3人已死去一段時間，現場暫未檢獲遺書。據悉，妻子患有抑鬱症，男戶主與妻子因感情問題决裂，他上周三最後一次與妻子聯絡，兩人正商討離婚事宜。