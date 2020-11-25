灣仔兩間Party Room違限聚令經營　24人深宵聚會遭票控

灣仔警區人員今日（25日） 凌晨在天樂里處理一宗投訴時，發現上址有兩間派對房間仍在營業，分別有14人及10人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員隨即向24人發出定額罰款通知書。

警員同時檢控上述兩間派對房間負責人，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在社區所傳播的風險。