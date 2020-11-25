灣仔兩間Party Room違限聚令經營　24人深宵聚會遭票控

撰文：鄧栢良
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灣仔警區人員今日（25日） 凌晨在天樂里處理一宗投訴時，發現上址有兩間派對房間仍在營業，分別有14人及10人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員隨即向24人發出定額罰款通知書。
警員同時檢控上述兩間派對房間負責人，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在社區所傳播的風險。
政府刊憲關派對房間、禁夜店跳舞表演 為期5天
政府於11月21日宣佈，就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，以進一步收緊社交距離措施，包括酒吧、夜店及夜總會不能作表演及跳舞；派對房間必須關閉。相關措施將由11月22日零時零分起，至11月26日的5日期間內生效。
收緊措施詳情如下：
（一）在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動。
（二）所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。