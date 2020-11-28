警一連四日冚無牌酒吧及賭檔　48男女被捕兼違限聚令

深水埗警區反三合會行動組、特別職務隊、機動部隊、深水埗分區及長沙灣分區雜項調查隊，一連四日（24至27日）展開代號「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，巡查區內超過65個場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所有關的罪行。深水埗警區於整個行動中，共拘捕48人，包括31名男子及17名女子，當中包括2名懷疑與區內一宗嚴重傷人案有關而被捕的非華裔男子。

昨日（27日）晚上約7時，深水埗警區反三合會行動組人員突擊搜查鴨寮街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機檔。行動中警員拘捕一名33歲姓周本地男子，他涉嫌「管理賭博場所」被捕。另外，警員亦拘捕場所內一名33歲本地男子及一名42歲本地女子，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

另外，昨日晚上約9時，警員亦突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。當中一名52歲姓林本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，其餘13名本地男子及10名本地女子，年齡介乎36至64歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

早於今月24日，深水埗特別職務隊人員突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機檔，拘捕一名42歲本地男子涉嫌「管理賭博場所」；4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎27至60歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

同日晚上11時許，深水埗反黑組人員亦突擊搜查福華街一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，一名46歲本地女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。酒吧內7名本地男子及3名本地女子，年齡介乎44至71歲 ，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），警員將向他們發出定額罰款通知書。