荃灣流浪狗打交爛臉惹虐狗疑雲　獲愛心村民救助領養

荃灣光板田村流浪狗疑打交受傷，臉部皮開肉綻惹虐狗疑雲，揭愛心村民曾出錢醫治，如今亦願意成為領養人。今早（28日）警方接獲報案指荃灣光板田村疑有人虐狗，人員於村內尋獲受傷的唐狗。據村民指，受傷唐狗一年前遭棄養，流浪時與其他狗隻打交，頭部受傷更長滿蛆蟲，幸得村民盧伯伯照顧並逐漸康復。人員向盧伯伯了解後，他稱願意領養受傷唐狗，讓牠毋須流離浪蕩。

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據了解，昨日（27日）有市民到荃灣光板田村郊遊時，發現一隻唐狗受傷，於是報警，警員及愛協人員到場搜索無發現。至今日（28日）早上9時許，警方再度接獲市民報案，指上址疑有人虐狗。警員終尋獲受傷的唐狗，根據調查得知該隻成年唐狗早年遭棄養，牠到光板田村一帶流浪，懷疑與其他狗隻打交，造成頭部及身體多處受傷，臉部傷口更長滿蛆蟲。

愛心村民願意領養受傷唐狗

而在唐狗受傷無助之際，得到附近村民盧伯伯幫忙。行動不便的盧伯伯今早向警員指，一年前他發現受傷的唐狗，於是以「半收養、半放養」的形式照顧牠，曾帶牠到獸醫診所治理傷口。愛護動物協會督察到場檢查唐狗情況，發現部分傷口已結痂，估計為舊有的傷痕。案件初步不涉刑事成份，改列作「發現流浪動物」處理。盧伯伯事後向愛協稱不想唐狗再流離失所，願意領養及照顧牠。

愛協發言人指，愛協督察今早接獲警方通知，有市民於荃灣光板田村第二段發現一隻唐狗面部嚴重受傷，恐其遭虐待。愛協督察到埸後，觀察狗隻傷勢部份皮膚已結焦，狗隻沒有晶片，為男性。現場有一位行動不便的老翁表示，該隻唐狗為流浪狗，但希望能帶牠前往獸醫診所治理，愛協督察遂接載老翁及受傷唐狗，一同前往附近診所接受治療，並根據獸醫指示為唐狗處理傷口。

前年光板田村有唐狗懷疑被毒死

位於大帽山山腳的寮屋村光板田村，距離荃灣市中心約15分鐘車程，上址壁畫色彩繽紛，更有「港版彩虹眷村」之稱，不時有市民到場拍照打卡。翻查資料，光板田村曾發生虐待動物案，2018年2月一隻雄性唐狗被發現死於屋內，並且全身僵硬，懷疑被毒害。惟幸今次事件僅屬虛驚一場。