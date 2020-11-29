大埔公路雷諾私家車自炒墮山坡　撞鐵皮屋起火　司機自行爬出命危

今日（29日）清晨6時許，一輛白色雷諾私家車沿沙田大埔公路行駛，途至馬料水段近赤泥坪附近，懷疑失控自炒鏟上行人路，撞毀路邊約8米欄杆後，再衝落4米下山坡，並撞向一間鐵皮屋。私家車四輪朝天，車身嚴重損毀，車頭其後更冒煙着火。33歲姓林司機一度被困車內，惟最終自行爬出車廂。他被送往威爾斯親王醫院治理，現時情況危殆。交通警員及消防員接報到場救援，受意外影響，現場交通一度受阻。

私家車失控自炒鏟上行人路，撞毀路邊約10米欄杆後，再衝落10米下山坡，並撞向一間鐵皮屋。（陳永武攝）

與妹妹同住涉事鐵皮屋的屋主駱先生表示，事發時已睡醒，突然聽到「嘭」一聲，馬上報警。他見到車身引擎部分起火，曾嘗試拖喉撲滅火警，幸消防員快速到達交由他們灌救。被問到有否受驚，駱坦言「有少少」，以前未發生過類似事件。

他憶述事發時「一行出嚟就見到架車瞓咗喺度，司機過咗陣間爬返出嚟，聞到酒味，頭部有少少血迹咁，神智好似唔係好清醒，可能撞擊撞親個腦部，或者有啲影響，失失地魂，講嘢講得唔清楚。」

警方據報，雷諾私家車沿大埔公路—馬料水段往大埔方向行駛，當駛至近赤泥坪時，懷疑失控撞向約8米長的鐵欄，再墮下約4米深的山坡，並壓倒赤泥坪村一間村屋外牆。私家車其後翻側及起火，33歲姓林司機自行爬出車外。私家車司機通過酒精呼氣測試，報稱避狗肇禍。