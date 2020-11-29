梅窩牛疑受虐遭利器插頸及乳房　釀1死4傷

梅窩懷疑出現虐牛狂徒，有牛隻遭利器插頸、乳房等部位，半個月內造成1死4傷。大嶼山向來有黃牛、水牛等聚居，過去半個月內至少5隻牛身上離奇出現呈圓形的血洞，位置貼近頸動脈、腳部﹑乳房等器官，其中一隻更因失血過多而死亡。照顧牛隻的居民及義工懷疑有狂徒以削尖鐵通襲擊牛隻，於是報警求助。

離島區區議員郭平在本月15日至27日接獲多宗報告，指梅窩一帶的黃牛及水牛嚴重受傷，傷口完整及呈圓形，位近頸動脈、腿部及生殖器官等，懷疑有狂徒蓄意用削尖的水喉鐵通傷害牛隻。事件造成最少5隻牛受傷，其中一隻更因失血過多死亡。多年來照顧區內牛隻的居民及義工已就事件報警，又引述漁護署獸醫指認同傷口是以人造利器所致，他們希望警方會認真處理嚴重虐待動物事件。

郭平表示，就大嶼山的社區動物水牛及黃牛的情況，他提出數項建議，包括漁護署應訂立清晰保護社區牛政策；設立大嶼山動物醫療中心，即時救治傷病動物；增加看牛人職位數目等。

警方表示，本月23日下午約1時30分接獲報案，指懷疑有一頭牛的腿部有血跡，牠行經南涌村一帶。警員接報到場巡查，未有發現相關牛隻，遂聯絡相關機構並作出呼籲。案件列作「發現受傷動物」，由大嶼山南分區人員跟進。