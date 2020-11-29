太極師傅險失愛雀　鸚鵡飛上維園10米高樹 　消防升雲梯蛋撻救雀

「有毛有翼識飛。」太極師傅譚錦池今（29日）早到銅鑼灣維多利亞公園開班，11月大和尚鸚鵡「金仔」向來乖巧站在主人膊頭上。惟近日羽翼漸豐，懷疑受驚飛上10米高大樹，用竹枝引導無果，只好報警求助。 譚師傅指「金仔」最愛吃蛋，消防員遂架起雲梯，用蛋撻引誘牠離開大樹。最終譚師傅與「金仔」人雀相逢，非常擔心牠再走失，日後會再次剪去翼毛，帶牠出外時會加鏈。

▼▼維園人雀重逢記▼▼

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維園近室外網球場大樹下，今（29日）早10時許上演感人「人雀重逢記」。太極拳導師譚錦池一如以往將11月大銀絲和尚鸚鵡「金仔」放於肩上，到維園跑步及教班，其間「金仔」懷疑受驚，飛上緩跑徑一棵大樹上。譚師傅用竹枝引導無果，反令「金仔」飛到室外網球場附近約10米高大樹，只好報警求助。

譚師傅指「金仔」最愛吃蛋，於是買來蛋撻，又拍手喚雀，惟鸚鵡不敢落地。消防員到場，大樹太高於是架起雲梯，用蛋撻引誘牠離開大樹，最終將「金仔」交還主人。譚師傅接受《香港01》訪問表示，「金仔」兩個月大時開始飼養至今，「由人養大，佢喺野外會搵唔到食。」所以當牠飛走時感到非常憂心。

「金仔」猶如其太極中心的「吉祥物」，專頁上不難見到牠的照片。譚師傅指「金仔識講好多嘢」，都是一些主人平時會對牠講的說話，例如「Hello（你好）」、「Good morning（早晨）」、「過嚟呀」和「多謝多謝」。譚師傅非常擔心「金仔」再走失，日後會再次剪去翼毛，帶牠出外時會加鏈。