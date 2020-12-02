前BMX港隊代表周建樂車禍亡捐盡器官　父：承傳阿仔樂於助人精神

周一（11月30日）凌晨，元朗朗樂路發生嚴重車禍，一輛電單車與一輛的士相撞，27歲電單車司機周建樂及24歲姓黃女乘客重創，由救護車送往屯門醫院搶救，留醫近3日，至今日（2日）下午3時25分，醫生走出病房稱為阿樂進行腦掃描後，證實其腦幹死亡，隨後宣布阿樂死亡，而24歲姓黃女乘客情況仍危殆。 聞噩耗後，周母及在場親友激動痛哭，現場傳來淒厲哭聲，周母心如刀割地說「佢走咗啦。」阿樂父母同意捐贈兒子器官遺愛人間，最後捐出心臟、肝臟、脾臟、肺部、腎臟及一對眼角膜，「如果可以幫到其他人去延續生命，阿樂都好願意咁做」。

周父周母稱，現時對事發經過不清楚，呼籲熱心人士可提供事發一刻的車cam及相關資料。（黃廸雯攝）

過去數日，不少周建樂的親友前往屯門醫院8樓深切治療部為他打氣。今日有20、30名親友到醫院等候。周父接受《香港01》記者訪問時，已知阿樂情況不樂觀，正等待醫生宣告，直言「已經係（阿樂）人生最後一步」。周父稱，昨日近乎80多人到醫院了解情況，「呢班都係玩電單車嘅朋友」，知道兒子人緣好、樂觀、平日樂於助人，「無論3歲或80歲佢都會幫」。

阿樂離世後，父母承傳他樂於助人的精神，捐盡可用的器官。周母稱，「佢會好樂意咁去做，同埋可以幫助到好多家庭，其實我哋承受過呢個痛，我哋都知係好痛，如果可以幫到其他人去延續生命，阿樂都好願意咁做」。

周父表示，阿樂自小便喜歡BMX單車項目，平日會往訓練場練習，他亦曾往韓國受訓，及曾代表港隊出戰BMX國際賽。周父稱，兒子長大後亦有玩電單車，會於坪輋一越野電單車場練習。而阿樂曾從事汽車維修，近日轉做foodpanda，「因為佢鍾意電單車」。

周父呼籲熱心人士提供車cam

周父坦言，現時仍對車禍經過不清楚，呼籲熱心人士可提供事發一刻的車cam及相關資料。事發於周日（11月30日）凌晨零時許，阿樂駕駛的電單車行至朗樂路時，與一輛沿朗日路右轉入朗樂路的載客新界的士相撞，阿樂及女友人頭部受傷，倒地昏迷，二人被送往屯門醫院搶救。

翻看阿樂的社交網頁，他熱愛單車及電單車活動，有不少其玩BMX單車的照片，照片中擺出高難度動作，阿樂更曾接受訪問，談及玩BMX單車的經歷。

2010年當時16歲的阿樂接受樹仁大學新傳系學生訪問，片段中他透露13歲開始接觸BMX，因該項運動刺激、有挑戰性，每周會用兩日時間往美孚訓練。片段中見到阿樂於訓練中跌倒後沒有放棄，反而繼續練車，「跌得傷還跌得傷，但係無一種運動畀到呢種感覺我，我感覺係好好。」而阿樂亦會上網鑽研玩BMX的技巧。

縱然於訓練中遍體鱗傷，惟父親仍支持阿樂，認為於跌撞中成長的小朋友可增強自信心，變得更堅強，「最主要唔好撞親頭，唔好有嚴重受傷。」片段中亦紀錄了阿樂於一場賽事中獲得冠軍，他面上的笑容難掩開心，「好開心，第一次可以喺單車賽事攞到第一名。」

而2011年阿樂亦曾接受傳媒訪問，稱因受本港BMX名將王史提芬啟迪，欲成為「史提芬二世」。追夢路上，阿樂由中學時代迷上的花式BMX項目，轉攻競速BMX，為了一部2 萬元的競速小輪車，更賣掉了花式BMX單車，又兼職裝修賺錢。