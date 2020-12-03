經典747貨機起飛巨響震濠江　澳民航局：因交通情況飛越澳門半島

12月1日晚上，有不少澳門居民在facebook群組留言，指身處澳門半島時，聽到疑是飛機聲的巨響，更形容：「越來越近，以為要墜機!」亦有人留言笑稱：「以為俾人空襲」。所幸，以上全屬誤會一場。

巨響的「元兇」，疑為一架機齡達33年的波音747-200型巨無霸飛機。該飛機於1987年首飛，本為英航客機，隨後數度易手，並被改裝成貨機。該機現時注冊號為4L-GEO，在格魯吉亞註冊的GEL Airline Geo Sky LLC 公司服務，繼續翱翔天際。

澳門民航局回覆傳媒查詢時指：

有澳門居民於12月1日晚上，在電子社交平台貼文討論飛機飛行聲量，根據澳門居民昨晚在社交媒體討論的時間，民航局經向澳門國際機場了解後，所指的飛機是GEL Airline Geo Sky LLC 公司(格魯吉亞註冊)執飛的貨運包機航班，由澳門起飛前往伊斯蘭堡，航班編號GEL921，波音747-200機型。該航班於1日晚8時23分在澳門國際機場起飛，離開澳門空中交通管制區並進入珠海空中交通管制區後，因應當時鄰近地區空域的空中交通情況，按照空中交通管理部門的要求在原定飛行路線提前左轉，因此飛越了澳門半島上空，當時飛行高度為4,500呎以上。

根據香港的《民航(飛機噪音)條例》，訂明禁止不符合國際民用航空組織第2章所列噪音標準的飛機在香港著陸或起飛。當中型號包括麥杜DC10、波音747-100及波音747-200。目前，所有往來香港的狹體亞音速噴射機，必須符合第3章噪音標準。

因此，港人難以在香港機場，再次見到被奉為經典的747-200型飛機；而最就近可一睹其風采的機場，正正就是澳門。而噪音的原由，則因採用了某款引擎所致，因此部份機齡更舊的貨機，仍能在本港起降。