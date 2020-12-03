好人好事｜深水埗七旬婦遭私家車撞倒捲入車底　工人合力抬車救人

深水埗基隆街與黃竹街交界今（3日）早11時許發生交通意外。一輛私家車撞倒一名71歲姓陳女途人。陳一度捲入車底，重傷幸仍清醒，由救護車送院治理。她身體多處受傷，包括手臂傷口深至見骨。事後，43歲姓李私家車男司機，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。 網上圖片可見，附近工作的工人協力抬起私家車，將女途人救出。協助救人的汽車美容師傅湯先生憶述當時一呼百應，近20名工人幫手抬車，他就將傷者拉出車底。他表示事發地點較少發生交通意外，對事故感驚訝：「從來未見過，嘩撞得咁緊要。」

深水埗今（3日）早11時許發生交通意外，警方接獲多人報案，指一輛私家車沿黃竹街北行，當駛至深水埗黃竹街及基隆街交界時，懷疑撞到在意外跌倒的71歲姓陳女途人。陳被困車底，途人將她救出。警員接報到場，陳婦受傷，清醒被送往明愛醫院治理，其後轉送瑪嘉烈醫院治理。警員經初步調查後，將43歲姓李私家車男司機以「涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕，現正被扣留調查。司機通過酒精呼氣測試。

網上圖片可見，附近工作的工人協力抬起私家車，將女途人救出。協助救人的汽車美容師傅湯先生憶述事發後附近裝修工大叫幫手抬車，登時一呼百應好多人協助。近20名工人幫手抬車，他就將傷者拉出車底。「我見到咁多人圍住，有成廿幾個人抬起一邊車身，我見無人埋去拉佢，淨係有人抬車，無人幫手拉，咁我就幫手拉佢出嚟。」他指女途人被困車底數分鐘，被私家車右邊「裙腳」壓住，身軀屈曲頭向車尾，手臂傷勢嚴重深至見骨，但眼及手仍可郁動。

他表示事發地點較少發生交通意外，對事故感驚訝：「從來未見過，嘩撞得咁緊要。」