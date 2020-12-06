元朗回收場晚上變私煙物流倉　海關本年檢近2億私煙　創20年新高

海關本周五（４日）於元朗橫洲一個偏僻環保回收場，在2個40呎的貨櫃內，檢獲800萬支香煙，市值約為2200萬，應課稅值約1500萬元，共拘捕年齡介乎35歲至65歲的4男1女。經調查後，相信該批香煙以「走馬燈」方式進行海路走私，以逃避追查。 海關表示，本年度至今檢獲1.91億支私煙，數量創20年新高，並超越過去3年私煙檢獲量的總和，相信由於疫情下走私集團管制站流量減低﹑截查風險增加，走私集團調整模式以海路走私。

海關稅收罪案調查科高級監督李錦榮（左）以及稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭，今早交代案件詳情。（陳浠汶攝）

海關調查後發現其中一個貨櫃以「走馬燈」方式進行海路走私，路線迂迴以避開追查，貨櫃經過越南海防後前往日本橫濱，進行轉換貨櫃，再前往內地蛇口經內河船抵港，貨櫃其後再多次轉運到不同偏僻地點，最終於元朗環保回收場遭破獲。海關表示，涉事環保回收場早上進行膠粒回收等工作，而晚上則成私煙物流中心，現場同時檢獲一批相信用作掩蓋香煙的紅白酒。該批私煙的來源及去向仍在調查中。

海關稅收罪案調查科高級監督李錦榮表示，私煙集團以往以「螞蟻搬家」形式走私，利用旅客﹑小型車﹑大貨車等通關，以減少遭截獲後的經濟損失，惟疫情下管制站流量減低，截查風險增加，不法分子因此外調整走私策略，轉以海路走私貨物到港。

今年已截獲2890宗私煙 拘捕2375人

他補充，海關會以全方位打撃走私活動，包括上﹑中﹑下游，並與海外執法機構合作，包括世界海關組織亞太聯絡中心進行國際合作互通情報。本年度海關已截獲2890宗私煙案件，拘捕2375人﹑檢獲1.91億支香煙，涉及稅款約為3.64億，數量為去年的3.5倍。

當中18宗屬上游走私香煙案，檢獲9,100萬支香煙，數量為去年的3倍，其中4宗案件私煙數量超過一千萬支，2月元朗及屯門檢獲的3260萬支香煙，屬20年最大宗上游堵截案件。中游方面，海關共破獲149宗儲存及分銷案件，檢獲8,150萬支香煙，數量為去年的6倍，最大宗為本年6月上水鐵皮屋搗破2,480萬支香煙案。下游方面，截至本年12月，電話訂購案件共有288宗，拘捕292人﹑檢獲245萬支香煙，同時破獲15個與電話訂購有關的儲存倉庫﹑18架私煙分銷車輛。

稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭補充，本年9月至11月期間，海關展開迅雷行動於各屋邨破獲92宗相關案件，拘捕95人，檢獲145萬支香煙，其中破獲9個懷疑利用公屋單位用作的煙儲存倉庫，以及8架分銷車輛。