上海仔保釋｜郭永鴻今完成隔離檢疫　中午離開喜來登酒店

黑幫和勝和前坐館、外號「上海仔」的郭永鴻，上月22日於在香港國際機場被有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）人員拘捕。他涉嫌兩項「串謀傷人」、一項「串謀刑事毀壞」、一項「刑事誹謗」，經過兩日調查獲准保釋。「上海仔」其後到尖沙咀喜來登酒店隔離12日，今（6日）日屆期可離開，傳媒通宵等候。中午12時45分左右，「上海仔」離酒店，登上座駕離開。

郭永鴻今完成隔離檢疫，中午離開喜來登酒店。（蔡正邦攝）

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昨（5日）晚數名警員到喜來登酒店了解，逗留約15分鐘後離去。今早則未見警員出入。「上海仔」上月獲保釋後到尖沙咀喜來登酒店隔離12日，今（6日）日屆期可離開，傳媒通宵等候。中午12時45分左右，「上海仔」離酒店，登上座駕離開。

昨（5日）晚數名警員到喜來登酒店了解，逗留約15分鐘後離去。（余睿菁攝）

郭永鴻於2016年7月，乘飛機由布吉回港，隨即被在機場埋伏的警方有組織罪案及三合會調查科探員拘捕。當時他涉嫌「串謀勒索」、「串謀刑事恐嚇」及「串謀傷人」三宗罪被捕，先被押送至機場警署，入夜後再移送至灣仔警總，被扣留48小時，獲准保釋離開。

至2017年11月，他再被警方拘捕，涉嫌在2007年1月至2012年7月，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及金額超過一億港元。他扣查29小時後，獲淮保釋候查，其間不准許離港。惟他於2018年４月棄保潛逃，被警方通緝。