收容所負責人車禍留醫　逾百動物無人照顧　熱心義工一呼百應

流浮山深灣路一個流浪貓狗收容所Kelly Animals Shelter，近日因負責人Kelly發生交通意外需要入院，逾百隻貓狗頓時無人照顧，其後場主於網上發文求助，獲得多名義工一呼百應，願意到來照顧牠們。 有義工表示得悉負責人留醫，今午特意與家人一同到場，她表示因應疫情關係，令到不少人卻步，她指流浪貓狗「無論情緒同環境上（的需要）都爭好遠，想抽多啲時間幫到就幫！」

上周四（3日）收容所於網上發帖文，指負責人Kelly因遇上交通意外留醫，無法照顧場內的貓狗，希望義工伸出援手，協助清潔水兜﹑添加飲用水和狗糧等等，又指場內會有資深義工帶領初次入場的義工。帖文其後一呼百應，2日後已有多名義工報名申請。記者今午（6日）到現場查看，收容所約有9名義工在場﹑清潔場地等等，各人分工合作照顧狗隻。

義工Tammy表示，早前得悉場地負責人留醫，需要協助因此便到場。她指自己居於西貢，但家人居於附近，於是與家人今日中午12時到場協助，主要做洗地﹑換水﹑換糧，「始終入屋同無入屋嘅狗仔，無論情緒同環境上（的需要）都爭好遠，想抽多啲時間幫到就幫！」她指因應疫情關係，不少人因而卻步到狗場，「佢地得到嘅照顧比之前會差」又指「有時間都會過嚟幫手」，希望放假可以做有意義的活動。她表示自己以往亦有到不同動物中心做義工，數個月前亦曾到KAS探望狗隻。

另一名義工CC則表示，自己原本有場地暫托狗隻，早前得悉場主入院，便申請今日到場協助，同時探望狗隻。她指自己居於啟德，今次為第一次做狗義工，認為狗場給予很多關懷予動物，未來亦希望可以繼續幫助狗隻，「諗下有冇其他方法以幫到下啲狗狗。」