車Cam直撃｜加士居道天橋泥頭車甩轆墮橋底　驚險避逆線車及途人

今早網上流傳一段車Cam影片，九龍加士居道一輛泥頭車行駛至拔萃女書院時，左後方的車轆突然脫落，貼近左邊白線繼續穩定向前「自轉」，猶如自動導航狀態，在行車線上前行15秒後，車轆斜行撞倒路中間的黃色燈箱後，彈至半空巧妙避開逆線私家車，其後彈起飛墮天橋底，幸無人受傷。 記者中午到場查看，發現該個車轆墮至天橋底左邊行人道的花槽內，旁邊是車道及行人道，幸未造成受傷事件。有交通警員亦到場調查，拍照記錄。

2013年泥頭車車輪飛脫 撃中7途人

翻查資料，以往曾發生不少行車期間車輛車輪脫落的驚險意外。

2013年12月13日，一輛泥頭車沿西九龍走廊行駛時，左前車輪突然脫落，飛墮至大角咀道，行人道上7名途人被擊中受傷，包括一名在行人路擺賣的七旬老翁，其中2人重傷。

2018年2月2日，西貢公路一輛吊臂貨車沿九龍方向行駛時，左後方的孖轆脫落，其中一個車轆撞毀咪錶柱後反彈至逆線，一輛私家車車頭不幸遭殃，擋風玻璃破裂損毀。

2018年7月31，青葵公路一個孖轆突然在公路上跳彈疾衝，由慢線橫跨四條行車線彈往快線，最後彈中一部走避不及的私家車。警方事後經初步調查，相信該孖轆是由一輛中型貨車上飛出。

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