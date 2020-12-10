【奪命工傷】香港仔六旬清潔女工失足墮樓　倒臥平台不治

今（10日）下午1時許，一名62歲姓賴清潔女工，在香港仔湖南街8號一大廈天台工作期間，疑失足墮樓，昏迷倒臥在平台上。消防員到場架起雲梯，將女子運返地面後，由救護員送院治理，惜搶救無救證實不治。事件無可疑，列工業意外，死因有待驗屍後確定。

救援人員將墮樓女工送院搶救，惜最後不治。（「香港突發事故報料區」網民Tony Cheung圖片）

現場所見，涉事唐樓樓高5層，築起棚架，正進行天台防水及外牆維修工程。據悉，女事主負責清潔工作，今早9時開始於天台進行清潔，工友進行防水工程工作，及至中午，其他工友外出用餐，帶飯盒的女事主則留在該唐樓。工友及後返回時，不見賴婦蹤影，於是四出找尋，發現她倒臥平台，面部朝天，後腦流血，其後送院不治。

勞工處發言人表示，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用、搭建、更改及拆卸棚架，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

發言人指，會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。