港版N號房｜男同志被誘上「AB房」做成人直播被迫性交　7人被捕

今年三月韓國爆出「N號房」性虐案轟動全城，香港亦在六月被揭發有「港版N號房」性剝削事件。一名自稱是一間名為「iSexParty」的男同性色情電影製作公司的負責人「阿希」，經男同志社交平台以3萬至5萬元薪酬，利誘受害人成為合約演員。受害人在網上簽訂「魔鬼條款」合約，然後到酒店房間「AB房」拍攝及直播色情片，並上演春宮「真人騷」，亦要與觀眾進行性行為。4名受害人因沒有收到酬勞拒絕再工作，卻被恐嚇公開色情片及勒索高額違約金，遂向警方求助。 警方今日（14日）拘捕7名男子涉嫌串謀控制他人賣淫 ，年齡介乎19至37歲，分別負責是招募演員、財務、安排場地、拍攝工作。警方調查發現合約有匪夷所思的條款，包括演員進行成人表演時，不得拒絕觀眾要求發生性行為，否則會被罰款。

集團主腦在男同志社交平台招募演員、工作人員及觀眾，並訂酒店房作「AB房」，要求演員進行色情片拍攝及成人表演，並與觀眾進行性交易。（林振華攝）

新界南總區重案組接手調查上述案件，接觸到4名男受害人，他們於2019年12月至2020年3月期間，在男同志社交平台認識了一名自稱居於加拿大的男子。該男子自稱是一間名為「iSexParty」的男同性色情電影製作公司的負責人，以高達3萬至5萬元的薪酬，利誘受害人成為合約演員，到香港不同酒店房間拍攝色情影片及作出成人表演，並聲稱相關影片絕對保密，不會公開，只會給予少數客人作欣賞。由於條件豐厚，受害人於網上與該公司簽訂為期一年的演員合約，並提供了個人資料，包括身份證、住址、工作地點、相片等。

四名受害人年齡介乎20至31歲，分別於2019年12月至2020年6月期間，多次到香港不同酒店的房間進行男與男的色情影片拍攝工作及成人表演，但他們從未獲得任何報酬。當受害人拒絕繼續參與拍攝及表演工作時，「iSexParty」恐嚇受害人會公開有關色情片段，並勒索高額違約金，據悉多達2.4萬港元。

合約列魔鬼條款 不准演員拒與觀眾性交

受害人再查閱較早前簽訂的演員合約時，發現有違約金條款。他們亦發現合約有條款，規定進行成人表演時，演員不得拒絕現場觀眾要求發生性行為，否則會被罰款。受害人遂報警求助。

警方經深入調查後，今日（14日）以涉嫌涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」 、「刑事恐嚇」及「勒索」拘捕7名男子，年齡介乎19至37歲，他們在集團中的角色分別是招募演員、財務、安排場地、拍攝工作。

▼▼犯罪集團宣傳圖片▼▼

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「iSexParty」無商業登記或公司註冊

警方表示，「iSexParty」是自稱於2018年成立、專門拍攝男同性色情電影本地製作公司，但在港存在是子虛烏有，沒有任何商業登記及公司註冊，地址亦是虛構，用以欺騙及控制受害人。

警方經分析後，發現集團員工有三個範疇的分工，分別是招募、財務安排、拍攝支援。「iSexParty」操作分為前期及後期工序，前期包括男同志社交平台上的工作，第一是招募年輕受害人，以金錢利誘他們在網上簽合同，以取得他們的個人資料，日後更易操控受害人；第二是以時薪200元招募工作人員，負責安排春宮戲雜項工作，包括訂酒店房間，安排水果、皮製道具，以及持機拍攝真人表演；第三，經網上平台招徠有經濟能力的同好者，向他們宣傳「iSexParty」的付費節目，包括現場真人表演，表演後可以選取表演者作性交易。另外，任何人如果可以介紹新演員入職，可獲2000港元介紹費，令更多人受騙。

至於後期工作方面，犯罪集團會選定日子訂酒店，之後工作人員會與受害人在酒店大堂會合，然後他們會上酒店房「A房」，在房內作出一系列指定的春宮表演，有工作人員會持拍攝工具作直播及錄影，付費觀眾可在場欣賞，並可以指定一些演員到另一房間「B房」進行金錢為基礎的性交易。

A房收費700元起 B房500至3000元

「iSexParty」每月有四個拍攝日，每日分不同時段有多場場次，涉及不同演員，觀眾在「A房」觀賞成人表演要收入場費，費用為700港元，亦要視乎房內演員數目再作決定。同一時間，A房最多有4名演員及2名觀眾，過程會被拍攝；如果觀眾要求帶同演員在「B房」作進一步性活動，要額外支付500至3000港元費用，視乎活動內容而定，而「B房」最多有一名演員及一名觀眾，活動內容不會被拍攝下來。案中四名受害人的合約列明，他們在A房的工作每小時薪金1000港元，涉及其他服務時會提供更多酬勞，他們沒有參與B房間的活動。

警方交代案件詳情，包括新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司（中），新界南總區刑事部重案組史廣鴻總督察（右）和顧文佳督察（左）。

警方促請任何人如曾被該公司，即iSexParty，欺騙或懷疑被欺騙成為演員，又或任何人有案件資料提供，請致電3661 1217與新界南總區重案組1A隊聯絡。