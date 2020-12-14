虐狗爭議｜觀塘車房膠紙封犬嘴鐵鏈綁門口餘波未了　警拘男狗主

撰文：陳康智
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網上流傳照片指觀塘一間車房有一隻白色狗被膠紙封嘴，再被人以鐵鏈連繫頸帶綁近門口，引起網民炮轟。車房先在社交網站發出照片替白色狗「金豬」報平安之餘，車房老闆兼狗主承認處理不當及致歉，解釋因「金豬」咬破大量水潑，且口罩破爛，無計可施下才用膠紙封嘴不足半小時，「金豬」能飲水，但承認感覺到狗仔不開心，聲明表示經再三思量後明暸處理手法「實為不恰當，實屬疏忽，今後定必檢討」，尋求專業馴犬師的協助。惟其行徑惹來官非，今午被警方以涉嫌殘酷對待動物罪名拘捕。
警方指，今（14日）中午發現網上有照片流傳指觀塘雲漢街一店鋪內有一隻狗的口被膠紙纏繞，懷疑有狗隻被虐待。經調查後，今日下午在區內拘捕31歲姓鄧男車房老闆兼狗主，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子現正被扣留調查。經初步檢查，該狗隻沒有表面傷痕，已交由愛護動物協會跟進。愛護動物協會表示已接收「金豬」，惟因警方正在調查案件，故不便透露詳情。
「金豬」沒有表面傷痕，已交由愛協跟進。（警方提供圖片）
警方今（14日）下午在觀塘拘捕31歲姓鄧男狗主兼老闆，涉嫌殘酷對待動物。（警方提供圖片）
觀塘警區重案組第二隊（處理殘酷對待動物案件的專責調查隊）經調查後，今（14日）下午在區內拘捕一名31歲姓鄧男子，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子現正被扣留調查。經初步檢查，該狗隻沒有表面傷痕，已交由愛護動物協會跟進。
警方非常重視及絕不容忍所有殘酷對待動物的案件。殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物使任何動物受到不必要的痛苦，最高可處罰款20萬及監禁3年，市民切勿以身試法。