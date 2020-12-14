虐狗爭議｜觀塘車房膠紙封犬嘴鐵鏈綁門口餘波未了　警拘男狗主

網上流傳照片指觀塘一間車房有一隻白色狗被膠紙封嘴，再被人以鐵鏈連繫頸帶綁近門口，引起網民炮轟。車房先在社交網站發出照片替白色狗「金豬」報平安之餘，車房老闆兼狗主承認處理不當及致歉，解釋因「金豬」咬破大量水潑，且口罩破爛，無計可施下才用膠紙封嘴不足半小時，「金豬」能飲水，但承認感覺到狗仔不開心，聲明表示經再三思量後明暸處理手法「實為不恰當，實屬疏忽，今後定必檢討」，尋求專業馴犬師的協助。惟其行徑惹來官非，今午被警方以涉嫌殘酷對待動物罪名拘捕。

警方指，今（14日）中午發現網上有照片流傳指觀塘雲漢街一店鋪內有一隻狗的口被膠紙纏繞，懷疑有狗隻被虐待。經調查後，今日下午在區內拘捕31歲姓鄧男車房老闆兼狗主，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子現正被扣留調查。經初步檢查，該狗隻沒有表面傷痕，已交由愛護動物協會跟進。愛護動物協會表示已接收「金豬」，惟因警方正在調查案件，故不便透露詳情。