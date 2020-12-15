逾20惡煞闖元朗港頭村破壞　警截獲3車拘7男　檢大批刀棍假車牌

周二（15日）凌晨約1時半，據報多輛私家車風馳電掣駛至元朗港頭村，逾20名惡煞手持大批武器，在村內叫囂及破壞，其中一輛私家車被人以棍毀壞。警方接報趕抵時，一眾可疑人即原車四散逃走，雙方展開「追逐戰」。警方其後在附近攸田西路豪苑對開截獲2輛車、再於豪園內街截獲1輛車，共6名介乎19歲至45歲的男子被制服，包括兩名非華裔男子，惟其餘可疑人則逃去無蹤。警方其後於天水圍區拘捕多一名39歲姓陳男子。7名被捕人士涉嫌刑事毀壞、藏有攻擊性武器及行使虛假文書，現正被扣留調查。

警方事後封鎖現場調查，並在3輛可疑車上及現場一帶後巷等地方，檢獲3把開山刀，部分印有「野狼刀」字樣，另檢獲4支木棍、1支棒球棍及1個鎚仔，以及在一條後巷檢獲5把開山刀，一輛私家車懷疑使用假車牌。而港頭村內則有1輛豐田七人車被扑至玻璃盡毀、車身「傷痕纍纍」。警方正調查事件來龍去脈，案件交由元朗警區刑事調查隊第10隊跟進。