5人墮財務中介騙局失款201萬元 　警拘3男女涉串謀詐騙

警方搗破2宗以低息貨款為名的財務中介騙案，昨（16日）先後拘捕2男1女涉串謀詐騙，他們涉嫌假冒銀行職員及金融機構推銷高額低息貸款，誘使5名受害人將存款至指定戶口作資產證明及訛稱替受害人找持牌借貸公司以更低息「借上借」後便消失無蹤，騙取合共201萬元。

警方昨（16日）拘捕2男1女，涉嫌假冒銀行職員及金融機構推銷高額低息貸款，涉款共約201萬元。（陳浩然攝）

騙徒誘使受害人將存款至指定戶口作資產證明及訛稱替受害人找持牌借貸公司以更低息「借上借」後便消失無蹤。（陳浩然攝）

今年11月，警方接獲一名63歲女子報案指，收到一家名為「金富盈財務公司」的金融機構電話，對方稱可以提供高額貸款，受害人不虞有詐到假金融機構位於尖沙咀的辦公室簽署合約，後再跟隨假財務經理到至少2間持牌借貸公司借款，假財務經理聲稱能替受害人保管借貸，以更低息「借上借」，但取得款項後便逃之夭夭。

警方經深入調查後鎖定一名男子，並於昨（16日）採取拘捕行動，於早上在天水圍一私人住宅拘捕一名44歲姓蘇男子，被捕男子現正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組第5隊跟進。

油尖警區重案組第3隊主管陳嘉寶（右）及第5隊主管潘嘉煒（左）交代案情。（陳浩然攝）

另外，今年12月，油尖警區接獲4名市民報案，稱分別收到訛稱銀行職員的傳銷電話，推銷低息貸款計劃，並將他們轉介至虛假的財務中介公司，誘使他們到共享辦公室簽署協議書。受害人不虞有詐，遂根據騙徒指示將為數5萬至20萬的款項存入指定戶口作資產證明。騙徒在收到款項之後便失去聯絡。受害人感到奇怪後到銀行查詢時方發覺受騙。

昨日中午12時，油尖警區人員作出埋伏行動，當騙徒出現誘騙受害人簽署虛假合約時，警方立即採取行動並成功拘捕一名29歲姓朱男子及一名39歲姓周女子。2人報稱無業，現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。暫未知2個詐騙團夥是否有關連。

警方呼籲如市民收到借貸來電時，需再三核實；若果被要求提交保證金需要份外提高警覺。