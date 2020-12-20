尖沙咀酒吧違規營業　警檢毒品拘兩人　29名酒客遭票控

第四波疫情持續肆虐，警方於凌晨（20日）5時許，在尖沙咀金巴利中心發現一間酒吧違規營業，多名酒客未有載上口罩聚集消遣，警員同時於上址檢獲少量毒品。警方其後以違反限聚令票控29名酒客，並拘捕兩名男子涉嫌販毒及違反第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，包括酒吧負責人及職員。

油尖警區反三合會行動組第三隊雷家俊督察指，警方今日凌晨4時50分於尖沙咀一帶酒吧進行巡查。（蔡正邦攝）

油尖警區反三合會行動組第三隊雷家俊督察指，今日凌晨4時50分，警方巡查尖沙咀一帶酒吧，發現一家持牌酒吧正在營業，隨即進行檢查，發現上址30人正在聚集消遣，大部份人均未有戴上口罩，包括19男11女，年齡介乎15至34歲，其中兩人為未成年人士，當中29人涉嫌違反限聚令遭發出定額罰款通知書。另外，警員亦於現場檢獲少量大麻﹑可卡因﹑「搖頭丸」﹑「Happy水」等毒品，相信供應於酒客，隨後拘捕22歲男負責人及39歲男職員，涉嫌販毒及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。

他提醒，聖誕及新年將至，預計有部份酒吧將鋌而走險營業，警方將對相關行為果斷執法，同時呼籲大眾切勿以身試法。